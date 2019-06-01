رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تأهل الرومانية هاليب إلى الدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس باريس – سبأ :







تأهلت الرومانية سيمونا هاليب بسهولة اليوم السبت إلى الدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد أن خسرت ثلاثة أشواط فقط أمام ليسيا تسورنكو.







وخاضت هاليب حاملة اللقب اختبارات صعبة في أول مباراتين، وفي أفضل مباراة لها بالبطولة، لم تواجه أي متاعب أمام تسورنكو التي ابتليت بالأخطاء، وفازت 6-2 و6-1 في 55 دقيقة فقط لتعزز سجلها أمام اللاعبة الأوكرانية المصنفة 27 إلى 8-صفر.



واستفادت هاليب من قفز الكرة لمسافات أعلى على الأرض الرملية لملعب فيليب شاترييه الرئيسي، وفازت بالمجموعة الأولى في 28 دقيقة فقط بعد أن سيطرت على اللعب من الخط الخلفي.



وطلبت تسورنكو، التي فازت بمباراتها السابقة 11-9 في المجموعة الحاسمة أمام الصربية ألكسندرا كرونيتش وهي تلعب بمضرب مكسور، وقتاً للعلاج أثناء تأخرها 3-صفر في المجموعة الثانية.



ولم يتراجع أداء هاليب وتقدمت 4-صفر بفضل تسديداتها التي اتسمت بالحدة، وفقدت شوط ارسالها بالمباراة والنتيجة 5-صفر، لكنها حجزت مكاناً في الدور الرابع في الشوط التالي بعد تاسع ضربة ناجحة لها في المباراة.



وارتكبت اللاعبة الرومانية 14 خطأً سهلاً بينما سددت تسورنكو ثماني ضربات ناجحة فقط وارتكبت 32 خطأً سهلاً.

سبأ [01/يونيو/2019]سبأ