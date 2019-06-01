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آخر تحديث: السبت، 01 - يونيو - 2019 الساعة 10:07:01م
صدور قرار بتعيين عضو في مجلس الشورى
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (117) لسنة 2019م بتعيين عبدالجليل عبدالوهاب محمد سنان عضوا في مجلس الشورى.
الاتحاد الاوربي يعلن رفضه لسياسية الاستيطان للكيان الصهيوني
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم السبت رفضه الشديد لسياسة الاستيطان المتبعة من قبل الكيان الصهيوني , عقب اعلانه نشر مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.
تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط الى اقل من 67 دولار للبرميل
تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمائة اليوم الجمعة .. متجهه صوب أكبر انخفاض شهري لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني مع اتساع نطاق النزاعات التجارية وعودة إنتاج الخام الأمريكي إلى مستويات قياسية.
وحدة صنعاء يتوج بلقب بطولة الملتقى الرمضاني لكرة القدم
توج فريق وحدة صنعاء بلقب بطولة كرة القدم للكبار التي أقيمت ضمن ملتقى الوحدة الرمضاني الثالث، وذلك بفوزه على الأهلي بهدفين مقابل هدف في ختام الجولة السابعة والأخيرة.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية سنحان
[01/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم ثلاث غارات على محافظة صنعاء.
وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات مديرية سنحان.
سبأ
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