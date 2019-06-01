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آخر تحديث: السبت، 01 - يونيو - 2019 الساعة 10:07:01م
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  عربي ودولي
الهند تقلل من قرار ترامب إنهاء منحها معاملة تجارية تفضيلية
[01/يونيو/2019]
نيودلهي – سبأ :

قللت الهند من قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب إنهاء منحها معاملة تجارية تفضيلية في الخامس من يونيو/ حزيران.


وقالت الحكومة الهندية في بيان لوزارة التجارة اليوم السبت رداً على الإعلان الصادر عن واشنطن امس الجمعة إنها ”ستتمسك الهند دائماً، مثل الولايات المتحدة وبقية الدول، بمصالحها القومية في مثل هذه الأمور“.

وتعد الهند أكبر مستفيد في العالم من برنامج نظام الأفضليات المعمم الذي يسمح باستيراد تفضيلي معفي من الرسوم لسلع من الهند تصل قيمتها إلى 5.6 مليار دولار.

وقالت الحكومة الهندية إنها تعتبر الأمر جزءً من علاقتها الاقتصادية الراهنة مع الولايات المتحدة ..مضيفة أنها ”ستواصل تعزيز العلاقات القوية مع الولايات المتحدة على المستويين الاقتصادي والشعبي“.

واستكمل البيان ”نحن واثقون أن البلدين سيواصلان التعاون المكثف لتعزيز هذه العلاقات بما يخدم مصالح الجانبين“.

وقال مسؤول كبير بالحكومة إن الهند بذلت جهودا لتجنب استبعادها من البرنامج في الشهور القليلة الماضية .. لافتاً الى أن الخطوة الأمريكية كانت مفاجئة ودون اتصالات.

وأرسل 24 من أعضاء الكونجرس الأمريكي خطاباً للإدارة الأمريكية في الثالث من مايو/ أيار لحثها على عدم استبعاد الهند من برنامج نظام الأفضليات المعمم.

سبأ
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