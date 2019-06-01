[01/يونيو/2019]
ذمار - سبأ:
التقى محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم عدد من الأسرى المفرج عنهم.
وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة فهد المروني وعضو مجلس الشورى عبده العلوي .. أكد المحافظ المقدشي الاهتمام بالأسرى والحرص على متابعة الإفراج عنهم وكشف مصير المفقودين ورعاية الجرحى وأسر الشهداء.
وأشاد بالتضحيات التي قدمها الأسرى وهم يؤدون واجبهم في مواجهة العدوان.. مبينا أن ما قدمه الجيش واللجان الشعبية من تضحيات في مختلف مواقع البطولة سيظل مصدر فخر واعتزاز الجميع.
ونوه المحافظ المقدشي بجهود لجنة شؤون الأسرى في إنجاح عملية التبادل .. موجها بالاهتمام بصحة الأسرى ورعايتهم حتى عودتهم إلى أسرهم.
حضر اللقاء مدير مكتب الصحة الدكتور خالد الحجي ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل خالد المقدشي.
سبأ