محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة يمن ثبات تدشن توزيع مساعدات لأسر المرابطين بالمحويت المحويت - سبأ:

دشن محافظ المحويت فيصل أحمد حيدر اليوم مشروع توزيع المساعدات الغذائية لأسر المرابطين من أبناء المحافظة بدعم مؤسسة يمن ثبات التنموية.



وفي التدشين بمدينة المحويت أشار المحافظ حيدر إلی أهمية الدور الإنساني الذي تضطلع به مؤسسة يمن ثبات في مساعدة أسر المرابطين في جبهات الدفاع عن الوطن .



وأكد أهمية تضافر جهود جميع المنظمات للإسهام في خدمة المجتمع وتنفيذ المشاريع الإنسانية .. مجددا التأكيد على حرص قيادة المحافظة على مساندة المنظمات في مشاريعها الخيرية لدعم أسر المرابطين وأبناء الشهداء والفئات المحتاجة.



ودعا حيدر رجال المال والأعمال إلى دعم أنشطة منظمة يمن ثبات بما يحقق أهدافها في الوصول إلى أسر المرابطين في مختلف مديريات المحافظة.



من جانبه أوضح مدير فرع المؤسسة بالمحافظة إبراهيم الويسي أن المساعدات تستهدف 650 أسرة في مختلف قری وعزل المحافظة .. مثمنا جهود وتعاون قيادة المحافظة والسلطة المحلية في تذليل إجراءات مهمتها الميدانية.



وأكد أن تدشين المساعدات يأتي في إطار حرص المؤسسة واستشعارها لواجبها وترجمة لتوجيهات القيادة السياسية لمواصلة تفقد أوضاع أسر المرابطين وتقديم المساعدات خصوصا في شهر رمضان وعيد الفطر.



سبأ [01/يونيو/2019]سبأ