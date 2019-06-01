عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع 12 شخصاً على يد مسلح في مدينة فرجينيا بيتش غرب الولايات المتحدة فريجينيا (الولايات المتحدة) – سبأ :



أعلنت السلطات الامريكية اليوم السبت عن مقتل 12 شخصاً على يد مسلح داخل مبنى للبلدين في مدينة فرجينيا بيتش .



ونقلت وسائل الاعلام الامركية عن المدير الإداري لبلدية المدينة ديف هانسن قوله ان مسلحاً أطلق النار بشكل عشوائي، قبل أن يلقى حتفه في معركة بالأسلحة النارية مع الشرطة، داخل مبنى البلدية.



واضافت ان الشرطة حددت هوية المسلح واسمه ديوين كرادوك، ووصفته بأنه موظف محلي ساخط.



واوضح ان الضحايا 11 موظفاً في السلطة المحلية ومتعاقد وقد "تركوا فراغاً لن نستطيع أن نملأه أبداً".



من جانبها قالت شرطة المدينة إن ديوين كرادوك والبالغ من العمر 40 عاماً، كان يعمل مهندساً في قسم المرافق العامة بالمدينة، طيلة 15 عاماً، فيما قالت تقارير إنه خدم في الجيش.



ورفض رئيس شرطة فيرجينيا بيتش جيمس سيرفيرا التعليق على الدوافع وراء إطلاق النار.

سبأ [01/يونيو/2019]سبأ