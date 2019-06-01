وزير المياه والبيئة يلتقي الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية [01/يونيو/2019] صنعاء - سبأ :

بحث وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير اليوم مع الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) سيباستيان، مجالات التعاون بين الوزارة والمنظمة وسبل تطويرها.



وناقش اللقاء الجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة من قبل قطاع المياه في الجمهورية اليمنية ودور الأوتشا في ذلك .



واستعرض اللقاء التحضيرات الجارية لفتح مكتب لمنظمة الأوتشا بمحافظة حجة بغرض توسيع خدمات المنظمة والاستفادة من البرامج والمشاريع المنفذة على مستوى مديريات المحافظة.



وتطرق إلى طبيعة عمل المنظمات الشريكة مع الأوتشا وضرورة التنسيق مع وزارة المياه والبيئة في مجال الووش وبما يمكن الوزارة من الاستفادة من المشاريع وتعميم تلك الأنشطة على مستوى الريف والحضر وبما يعكس صورة إيجابية عن عمل المنظمات ويضمن عدم التمركز على مناطق ومحافظات بعينها.



وفي اللقاء تطرق وزير المياه والبيئة للعديد من الأنشطة والمشاريع المنفذة من قبل الوزارة بما ذلك الجهود المتواصلة في مجال تطوير العمل المؤسسي وتطوير القدرات البشرية.



وأكد على الدور الهام الذي تضطلع به المنظمات الدولية وضرورة العمل على تسخير الدعم لمساعي تطوير البناء المؤسسي والتنموي على مستوى الجمهورية.



بدوره أكد الممثل المقيم للأوتشا الحرص على تطوير العلاقات القائمة بين المنظمة والوزارة .. مشيدا في ذات الوقت بالجهود المبذولة في مجال تطوير المنظومة المائية في اليمن .

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