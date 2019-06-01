[01/يونيو/2019]
المحويت - سبأ :
دشن بمحافظة المحويت اليوم المرحلة الثالثة لمشروع صرف المساعدات النقدية غير المشروطة للأسر المستهدفة المقدمة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (الأوتشا).
ويستهدف المشروع بإشراف فرع الهيئة الوطنية ﻹدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ألف و800 أسرة مستفيدة بمديرتي الرجم والخبت ضمن مشروع الإستجابة المتكاملة لمسار إحتياجات المياه والإصحاح البيئي والغذاء.
وأوضح مدير فرع الهيئة مطهر شرف أن المشروع يغطي ألف أسرة في مديرية الخبت و800 أسرة في مديرية الرجم بتنفيذ المؤسسة الوطنية للتنمية والشراكة مع مؤسسة مزن التي ستغطي 280 أسرة في الرجم.
وأشار شرف إلی تفاقم الوضع الإنساني واحتياجات تحسين مصادر المياه والاصحاح البيئي جراء استمرار العدوان والحصار..مؤكدا أن قيادة المحافظة تعول علی تدخل المنظمات للتخفيف من أعباء المرحلة الراهنة.
سبـأ