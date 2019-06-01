نائب الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية : اتفاقية اوسلو مصيرها السقوط [01/يونيو/2019] القدس - سبأ:

قال نائب الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية بأن يوم القدس العالمي كان شعاره لهذا العام هو رفض صفقة ترامب ومن يروج لها ،مؤكدا على تواجد الفلسطينيين في ميادين المواجهة ضد محاولات التطبيع.



وفي مقابلة مع قناة العالم قال بأن النضال والمقاومة هما الطريق الوحيد للتحرير واستعادة الاقصى المبارك ،وأن الاتفاقيات المشبوهة مصيرها السقوط في اشارة لاتفاقية اوسلو وما يجري اليوم من محاولات للتطبيع العلني مع الاحتلال.



وأضاف القيادي الفلسطيني بأن مساندة الاحرار في العالم للقضية الفلسطينية تفتح الباب للجميع للتأمل في ضرورة المقاومة المسلحة .

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