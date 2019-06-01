الملتقى الاكاديمي بجامعة صنعاء ينظم ندوة فكرية بمناسبة يوم القدس العالمي [01/يونيو/2019] صنعاء -سبأ:

نظم الملتقى الأكاديمي بجامعة صنعاء اليوم بكلية التجارة والاقتصاد ندوة فكرية بمناسبة يوم القدس العالمي بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمثقفين والمهتمين.



وفي الندوة التي حضرها قيادات الملتقى وعمداء الكليات ونوابهم أكد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة نجيبة مطهر أن القدس ستبقى عربية مهما تكالب عليها الأعداء وتواطؤ الأنظمة العربية فيما يسمى بصفقة ترامب، وستظل حاضرة في وجدان كل انسان عربي حر.

واشارت إلى أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المحورية والمركزية للأمتين العربية والإسلامية وباقية ما بقي الإسلام قائماً حتى قيام الساعة.. مؤكدة أن مخرجات قمم السعودية تعبر عن عجز وفشل تحالف العدوان امام القوة الصاروخية وابطال الجيش واللجان الشعبية الذي يسطرون الملاحم البطولية في مختلف الجبهات.

واستعرضت الورقة الأولى المقدمة من الدكتور عرفات الرميمة أهمية احياء يوم القدس العالمي ودورها في كشف ومخططات ومؤامرات العدو الذي يسعى بالتواطؤ مع دول تحالف العدوان السعودي في تحقيق صفقة القرن على حساب القضية الفلسطينية.. مؤكداً ان صفقة القرن هي نتاج مشروع الشرق الأوسط الجديد.

فيما قدم الدكتور قيس الطل ورقة بعنوان " توصيف الواقع العربي ومسئوليتنا تجاه القدس " تناول فيها قراءة للمشهد اليمني المتصدر للمواقف العربية في الدفاع عن القضية الفلسطينية رغم الصعوبات والمعاناة والعدوان والحصار.

بدوره اشاد الباحث الفلسطيني خليل حسن أبو ثريا بالمواقف التاريخية للشعب اليمني في دعم ومساندة القضية الفلسطينية .. مستعرضاً مراحل القضية الفلسطينية منذ عقب الحرب العالمية الأولى .



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