مؤسسة الشعب تدشن توزيع كسوة العيد للأيتام بأمانة العاصمة [01/يونيو/2019] صنعاء -سبأ:

دشنت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية اليوم مشروع كسوة العيد للأتام بأمانة العاصمة.



وفي التدشين الذي حضره مدير المشروع أمة الرزاق تلها ومديرة برنامج التعليم بالمؤسسة نورا المهدي, أوضحت مساعد مدير وحدة المساعدات الإنسانية بالمؤسسة نادية الحمامي أن عملية التوزيع تستهدف 300 يتيماً ويتيمة من المكفولين لدى المؤسسة من مختلف مديريات أمانة العاصمة ومن الملتحقين بمركز الطفولة الآمنة.



وأشارت إلى أن المؤسسة تسعى من خلال هذه المشاريع إلى تعزيز التكافل الاجتماعي وإدخال الفرحة والسرور في نفوس الأيتام واليتيمات في العيد.



ولفتت الحمامي إلى أن المؤسسة تنفذ العديد من الأنشطة الاجتماعية التكافلية كتوزيع السلال الغذائية للأسر الفقيرة وذوي الشهداء والجرحى, ومشاريع لدعم الاستمرار بالتعليم فضلا عن تقديمها مساعدات إنسانية وإغاثية متنوعة .



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