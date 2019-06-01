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آخر تحديث: السبت، 01 - يونيو - 2019 الساعة 08:23:18م
صدور قرار بتعيين عضو في مجلس الشورى
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (117) لسنة 2019م بتعيين عبدالجليل عبدالوهاب محمد سنان عضوا في مجلس الشورى.
الاتحاد الاوربي يعلن رفضه لسياسية الاستيطان للكيان الصهيوني
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم السبت رفضه الشديد لسياسة الاستيطان المتبعة من قبل الكيان الصهيوني , عقب اعلانه نشر مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.
تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط الى اقل من 67 دولار للبرميل
تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمائة اليوم الجمعة .. متجهه صوب أكبر انخفاض شهري لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني مع اتساع نطاق النزاعات التجارية وعودة إنتاج الخام الأمريكي إلى مستويات قياسية.
وحدة صنعاء يتوج بلقب بطولة الملتقى الرمضاني لكرة القدم
توج فريق وحدة صنعاء بلقب بطولة كرة القدم للكبار التي أقيمت ضمن ملتقى الوحدة الرمضاني الثالث، وذلك بفوزه على الأهلي بهدفين مقابل هدف في ختام الجولة السابعة والأخيرة.
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  عربي ودولي
صواريخ الجيش السوري تقصف مواقع "النصرة" في ريف إدلب الجنوبي
[01/يونيو/2019] ادلب - سبأ:
ذكرت وكالة "سانا" للأنباء أن وحدات من الجيش السوري استهدفت بضربات صاروخية ومدفعية مواقعا لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في محيط خان شيخون والهبيط وقرية الشيخ مصطفى بريف إدلب الجنوبي.

وأفادت الوكالة بأن وحدات أخرى من الجيش السوري وبعد "متابعة دقيقة لتحركات المجموعات الإرهابية ومحاور تحركها وجهت رمايات مركزة على تجمعات وأوكار لإرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" في محيط قريتي كفر عويد واحسم بريف إدلب الجنوبي.
من جهتها اعتدت "جبهة النصرة" وحلفاءها على بلدتي قلعة المضيق وكركات، كما استهدفت بلدة قمحانة في ريف حماة الشمالي مما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وكان مسلحو تنظيم "الجبهة الوطنية للتحرير" قد شنوا صباح اليوم هجوما عنيفا باتجاه مواقع الجيش العربي السوري على محور بلدة الحويز في ريف حماة الشمال الغربي، حيث تمكنت وحدات الجيش من إحباط الهجوم ومن تفجير عربة مفخخة يقودها انتحاري بمحيط بلدة الحويز بسهل الغاب وأوقعت خسائر مادية وبشرية بالميليشيات الإرهابية المهاجمة ومن ضمنها دبابة وعربة "بي ام بي"، قبل أن يتمكن الجيش من استعادة النقاط التي تقدم إليها المسلحون.

سبأ
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