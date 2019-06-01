الشاعر الغولي يفوز بلقب المسابقة الثقافية في مجال الشعر الشعبي بعمران [01/يونيو/2019] عمران - سبأ :

فاز الشاعر عبدالفتاح مطر الغولي بلقب شاعر محافظة عمران في المسابقة الثقافية للموسم الأول للعام 1440هـ.



وحصل الشاعر عبدالفتاح الغولي على الترتيب الأول بـ297 درجة من بين ثلاثين مشاركا في التصفيات النهائية للمسابقة التي نظمتها اللجنة الفرعية للفعاليات الثقافية والشبابية والرياضية بالمحافظة في مجال الشعر الشعبي واستمرت شهر.



فيما حل الشاعر أمين الحارثي في الترتيب الثاني للمسابقة الشعرية التي شارك فيها 48 شاعرا، وثالثا الشاعر عبد المعين الشطبي والشاعر عبدالله العباد رابعا.



وفي حفل الاختتام اعتبر رئيس اللجنة الإشرافية للفعاليات المنظمة للفعاليات الشبابية والرياضية والثقافية محمد محسن الصريمي، تنظيم المسابقة في مجال الشعر الشعبي لأول مرة، خطوة إيجابية تشجع الشعراء على المشاركة بفاعلية في المسابقة للعام القادم.



وأشار إلى أن إقامة المسابقة الشعرية يعزز من الدور الثقافي والأدبي وتفعيل دور الكلمة والقصيدة في مواجهة العدوان .



يذكر أن المسابقة أشرف عليها لجنة تحكيمية برئاسة الأديب والشاعر نشوان الغولي وعضوية الشاعران أمين عيشان ونجيب لطف صائل.



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