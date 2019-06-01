عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ترامب يبدأ رسميا حملة إعادة انتخابه في ولاية فلوريدا في 18 يونيو واشنطن-سبأ:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إنه سيبدأ رسميا حملة ترشحه في انتخابات 2020 لإعادة انتخابه في 18 يونيو في ولاية فلوريدا.



وقال ترامب على تويتر إنه سينظم تجمعا حاشدا مع زوجته ميلانيا ونائبه مايك بنس وكارين زوجة بنس في أمواي سنتر بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا . وأضاف ”انضموا إلينا في هذا التجمع التاريخي“.



وبدأ ترامب بالفعل في جمع أموال من أجل إعادة انتخابه وعقد تجمعات سياسية منذ عدة أشهر.



ولكن البداية الرسمية لحملته لانتخابات 2020 ستكون في ذكرى مرور أربع سنوات على اليوم الذي أعلن فيه ترشحه في انتخابات 2016 أمام حشد من أنصاره في نيويورك.

سبأ [01/يونيو/2019]سبأ