محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية في الذكرى الثانية لاستشهاد اللواء حسين قاسم السقاف

أقيمت بصنعاء أمسية رمضانية بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد اللواء حسين قاسم السقاف قائد اللواء 312 مدرع .



وألقيت في الأمسية التي حضرها محافظ مأرب علي محمد طعيمان، كلمات من قبل مدير مديرية حريب القراميش صادق هيسان وأحمد السقاف و ناجي المصري ونجل الشهيد محمد حسين السقاف، تطرقت إلى مناقب الشهيد اللواء السقاف ومواقفه في الدفاع عن الوطن ومواجهة الغزاة ومرتزقتهم حتى نال وسام الشهادة.



وأكد المشاركون في الأمسية مواصلة التحرك الفاعل ورفد الجبهات بالمال والرجال للتصدي لأي محاولات تصعيدية من قوى العدوان واستكمال تحرير كامل تراب المحافظة والوطن من دنس الاحتلال السعودي الإماراتي .



حضر الأمسية وكيل المحافظة علي يحيى ربيع ومدير مكتب الإعلام فارس القانصي ومدير مكتب الشباب والرياضة قائد نمران ومدير مديرية بدبدة درعان السقاف وعدد من الشخصيات الاجتماعية في بني جبر .

سبأ [01/يونيو/2019] صنعاء - سبأ:سبأ