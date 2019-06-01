عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إصابة 29 مهاجرا في حريق بمخيم في البوسنة

أصيب ما لا يقل عن 29 مهاجرا في حريق اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم السبت في مخيم للمهاجرين في بلدة فليكا كلادوشا بشمال شرق البوسنة.



وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة علي سيليديديتش إن المصابين نقلوا إلى مستشفيات في فليكا كلادوشا وبلدة بيهاتش المجاورة بعد الحريق الذي شب في مخيم ميرال الذي يستخدم كسكن مؤقت لنحو 500 مهاجر.



وأضاف ،وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء ان ”فرق الإطفاء منتشرة بالموقع وستخمد الحريق قريبا وعندها يمكن بدء التحقيق في الواقعة“.



ودخل نحو 25 ألف شخص من آسيا وشمال أفريقيا إلى البوسنة العام الماضي قادمين من صربيا والجبل الأسود، وفقا للأجهزة الأمنية في البوسنة. كما وصل نحو ستة آلاف هذا العام.



وتم استيعاب نحو 3500 فقط في مراكز مؤقتة، بينما ينام الآلاف في العراء.



ويتركز معظم اللاجئين في بيهاتش وفليكا كلادوشا، حيث تقول السلطات إن الموارد غير كافية.

سبأ [01/يونيو/2019] سراييفو-سبأ:سبأ