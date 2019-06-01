عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ترامب يعلن أنه سيوقف المعاملة التجارية التفضيلية للهند

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستوقف المعاملة التجارية التفضيلية للهند اعتبارا من الأربعاء.



وقال ترامب في تصريحات في ساعة متأخرة الجمعة إنه يريد وصولا أكبر للسلع الأمريكية إلى الدولة الكبيرة في جنوب آسيا.



وأضاف "توصلت إلى أن الهند لم تضمن للولايات المتحدة بأنها ستتيح لها وصولا منطقيا وعادلا إلى أسواقها".



وأضاف "وبالتالي من المناسب إنهاء منح الهند وضع البلد النامي المستفيد".



وسبق وأعلن ترامب في مارس إنه سينهي الاتفاق التجاري التفضيلي مع الهند لكنه لم يحدد تاريخا لذلك.



ولم تصدر الحكومة الهندية أي تعليق فوري على قرار واشنطن، لكن تقارير وسائل الإعلام ذكرت أن نيودلهي تفكر في زيادة رسوم الاستيراد على أكثر من 20 سلعة أمريكية بينها منتجات زراعية وكيمياوية.



وقلل وزير التجارة الهندي من أهمية القرار الأمريكي إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية في مارس الماضي قائلا إن التجارة التفضيلية تتعلق بجزء صغير من صادرات الهند السنوية إلى الولايات المتحدة والبالغة قرابة 80 مليون دولار.

سبأ [01/يونيو/2019] واشنطن-سبأ:سبأ