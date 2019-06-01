ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 01 - يونيو - 2019 الساعة 04:00:58م
مصدر بالخارجية: دولة العدوان تستغل القمم للتحريض وتبرير جرائمها في اليمن
قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية إن دولة العدوان السعودية، تعمل على الحشد العربي والإسلامي لتبرير جرائم الحرب العدوانية والتدمير وتكريس مفاهيمها الخاطئة حول العدوان على اليمن.
الاتحاد الاوربي يعلن رفضه لسياسية الاستيطان للكيان الصهيوني
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم السبت رفضه الشديد لسياسة الاستيطان المتبعة من قبل الكيان الصهيوني , عقب اعلانه نشر مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.
تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط الى اقل من 67 دولار للبرميل
تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمائة اليوم الجمعة .. متجهه صوب أكبر انخفاض شهري لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني مع اتساع نطاق النزاعات التجارية وعودة إنتاج الخام الأمريكي إلى مستويات قياسية.
وحدة صنعاء يتوج بلقب بطولة الملتقى الرمضاني لكرة القدم
توج فريق وحدة صنعاء بلقب بطولة كرة القدم للكبار التي أقيمت ضمن ملتقى الوحدة الرمضاني الثالث، وذلك بفوزه على الأهلي بهدفين مقابل هدف في ختام الجولة السابعة والأخيرة.
آخر الأخبار:
ترامب يبدأ رسميا حملة إعادة انتخابه في ولاية فلوريدا في 18 يونيو
الدفاع الأمريكية تتهم ''هواوي'' بعلاقات وثيقة الصلة بالحكومة الصينية
أمسية رمضانية في الذكرى الثانية لاستشهاد اللواء حسين قاسم السقاف
إصابة 29 مهاجرا في حريق بمخيم في البوسنة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
إصابة 27 شخصا في انفجارات بمصنع للديناميت وسط روسيا
[01/يونيو/2019]
موسكو-سبأ:

أصيب ما لا يقل عن 27 شخصا بجروح اليوم السبت جراء 3 انفجارات هزت مصنع "كريستال" لتصنيع الديناميت بمدينة دزيرجينسك وسط روسيا.

وأفادت مصادر طبية محلية بأن معظم المتضررين أصيبوا بجروح شظية متوسطة وخفيفة الشدة.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء عن ممثل في خدمة الطوارئ المحلية في وقت سابق أن الانفجارات أسفرت أيضا عن قطع التيار الكهربائي وتحطيم زجاج النوافذ في مبان بقرية بيرا الواقعة بالقرب من مكان الحادث.

من جانبها أفادت هيئة الطوارئ المحلية بأن الانفجارات أدت إلى اندلاع حريق في المبنى، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تحاول حاليا وقف انتشار النيران.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
ترامب يبدأ رسميا حملة إعادة انتخابه في ولاية فلوريدا في 18 يونيو
الدفاع الأمريكية تتهم ''هواوي'' بعلاقات وثيقة الصلة بالحكومة الصينية
إصابة 29 مهاجرا في حريق بمخيم في البوسنة
ترامب يعلن أنه سيوقف المعاملة التجارية التفضيلية للهند
مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية استفزازية أمام أحد أبواب ''الأقصى''
واشنطن تؤجل فرض عقوبات على طهران لتخفيف التوتر
الاتحاد الاوربي يعلن رفضه لسياسية الاستيطان للكيان الصهيوني
حسن نصر الله : قمم السعودية جاءت للاستغاثة والتوسل بالأمريكي نتيجة الفشل في اليمن (موسع)
رئيس المكسيك : سنرد على رسوم ترامب والمكسيكيين سيواجهون التحدي
وزير الدفاع الصيني يحتج على التصرفات الأمريكية تجاه تايوان
العدوان السعودي على اليمن
قوى العدوان تخرق اتفاق الحديدة باستهداف الأحياء السكنية
[01/يونيو/2019]
استشهاد وإصابة مواطنين اثنين بنيران الغزاة والمرتزقة في صعدة والحديدة
[31/مايو/2019]
الغزاة والمرتزقة مستمرون في خرق هدنة الحديدة وغارات على صنعاء وحجة
[29/مايو/2019]
طيران العدوان يشن 10 غارات على محافظة صنعاء
[28/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة واستهدف محافظتي حجة وصعدة
[28/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by