عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إصابة 27 شخصا في انفجارات بمصنع للديناميت وسط روسيا موسكو-سبأ:

أصيب ما لا يقل عن 27 شخصا بجروح اليوم السبت جراء 3 انفجارات هزت مصنع "كريستال" لتصنيع الديناميت بمدينة دزيرجينسك وسط روسيا.



وأفادت مصادر طبية محلية بأن معظم المتضررين أصيبوا بجروح شظية متوسطة وخفيفة الشدة.



ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء عن ممثل في خدمة الطوارئ المحلية في وقت سابق أن الانفجارات أسفرت أيضا عن قطع التيار الكهربائي وتحطيم زجاج النوافذ في مبان بقرية بيرا الواقعة بالقرب من مكان الحادث.



من جانبها أفادت هيئة الطوارئ المحلية بأن الانفجارات أدت إلى اندلاع حريق في المبنى، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تحاول حاليا وقف انتشار النيران.

سبأ [01/يونيو/2019]سبأ