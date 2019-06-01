عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية استفزازية أمام أحد أبواب ''الأقصى''

أدت مجموعة من المستوطنين اليهود، اليوم السبت، صلوات تلمودية استفزازية وعلنية أمام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الغوانمة.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، إن عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة وحرس حدود الاحتلال وفرت للمستوطنين الحراسة والحماية خلال أدائهم شعائرهم وطقوسهم التلمودية.



الى ذلك، اختطفت قوة إسرائيلية خاصة (مستعربون) فجر اليوم السبت، مواطنا مقدسيا من مخيم شعفاط شرق مدينة القدس المحتلة.



وقال شهود عيان، إن عناصر القوة الاسرائيلية داهموا الحارة التحتا بالقرب من الجدار العنصري في المخيم، واختطفوا مواطنا (ما زالت هويته غير معلومة)، واقتادوه في سيارة خاصة (مدنية).



وأضاف الشهود، ان اختطاف الوحدة الخاصة للمواطن، ترافق مع اقتحام ثلاث جيبات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال المخيم، لدعم القوة الاحتلالية وتأمين انسحابها من المكان.

سبأ [01/يونيو/2019] القدس المحتلة-سبأ:سبأ