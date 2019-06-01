محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الخدمة المدنية: إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ الاثنين وتنتهي السبت صنعاء - سبأ:







أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن إجازة عيد الفطر المبارك لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط تبدأ يوم الاثنين 29 رمضان 1440هـ الموافق 3 يونيو 2019م وتنتهي يوم السبت الموافق 8 يونيو.



وأوضحت وزارة الخدمة المدنية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن الدوام الرسمي سيُستأنف عقب إجازة عيد الفطر المبارك يوم الأحد 9 يونيو 2019م وذلك استناداً إلى القانون رقم 2 لسنة 2000م المادة رقم (3) الفقرة ( 1 ) بشأن الإجازات والعطل الرسمية.



وبهذه المناسبة رفعت وزارتا الخدمة المدنية والتأمينات والإعلام أحر التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وكافة أبناء الشعب اليمني .. سائلة المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الشعب اليمني وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

سبأ [01/يونيو/2019]سبأ