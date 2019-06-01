ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 01 - يونيو - 2019 الساعة 02:28:54م
عمليات عسكرية على مواقع الجيش السعودي ومرتزقته تسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية استهدفت مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آلياتهم في عدد من جبهات الدفاع عن الوطن خلال الـ 24 ساعة الماضية.
الاتحاد الاوربي يعلن رفضه لسياسية الاستيطان للكيان الصهيوني
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم السبت رفضه الشديد لسياسة الاستيطان المتبعة من قبل الكيان الصهيوني , عقب اعلانه نشر مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.
تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط الى اقل من 67 دولار للبرميل
تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمائة اليوم الجمعة .. متجهه صوب أكبر انخفاض شهري لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني مع اتساع نطاق النزاعات التجارية وعودة إنتاج الخام الأمريكي إلى مستويات قياسية.
وحدة صنعاء يتوج بلقب بطولة الملتقى الرمضاني لكرة القدم
توج فريق وحدة صنعاء بلقب بطولة كرة القدم للكبار التي أقيمت ضمن ملتقى الوحدة الرمضاني الثالث، وذلك بفوزه على الأهلي بهدفين مقابل هدف في ختام الجولة السابعة والأخيرة.
آخر الأخبار:
واشنطن تؤجل فرض عقوبات على طهران لتخفيف التوتر
قوى العدوان تخرق اتفاق الحديدة باستهداف الأحياء السكنية
وزير الداخلية يوجه رسالة شكر للوحدات الأمنية المشاركة في تأمين فعاليات يوم القدس
ملتقى الوعي والتلاحم الشبابي ينظم أمسية شعرية إحياء ليوم القدس العالمي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
واشنطن تؤجل فرض عقوبات على طهران لتخفيف التوتر
[01/يونيو/2019]
نيويورك : سبأ:

اجلت واشنطن فرض "عقوبات" جديدة على إيران ورحبت ضمنيا بآلية "إنستكس" التي أنشأها الأوروبيون للتبادل التجاري مع إيران، في خطوة اعتبرت انها لتخفيف التوتر بين الطرفين .

ونقلت وكالة " فارس " عن  صحيفة  "وول ستريت جورنال" اليوم السبت أن واشنطن أجلت فرض حزمة "عقوبات" جديدة على قطاع البتروكيماويات الإيراني، في مسعى للتخفيف من حدة التوتر بين البلدين الذي قد يخرج عن السيطرة.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن آلية "إنستكس" للتبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإيران، لن تشكل مشكلة لبلاده طالما استخدمت لتداول البضائع التي لا تدخل في نطاق "العقوبات" الأميركية، والسلع الإنسانية.

وأضاف بومبيو أثناء مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع نظيره الألماني هايكو ماس يوم الجمعة أنه إذا كانت إنستكس تهدف إلى تسهيل تداول السلع المسموح بتداولها، فلا توجد مشكلة.

وأنشأت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا آلية "إنستكس" لتسهيل التجارة مع إيران، وحماية الشركات الأوروبية من الحظر الأميركي، بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أُبرم مع إيران عام 2015 وأعادت فرض حظر مشدد على طهران.

ورغم إنشاء آلية "إنستكس" في يناير/كانون الثاني الماضي فإنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد نتيجة للضغوط الأميركية. ومن المزمع أن تشمل الآلية تجارة الأدوية والمواد الغذائية.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الاتحاد الاوربي يعلن رفضه لسياسية الاستيطان للكيان الصهيوني
حسن نصر الله : قمم السعودية جاءت للاستغاثة والتوسل بالأمريكي نتيجة الفشل في اليمن (موسع)
رئيس المكسيك : سنرد على رسوم ترامب والمكسيكيين سيواجهون التحدي
وزير الدفاع الصيني يحتج على التصرفات الأمريكية تجاه تايوان
تجمع المهنيين السودانيين يحذر المجلس العسكري من العنف ضد المعتصمين
مقتل 16 شخصاً في كمين لمسلحين على احدى الطرق شمال موزمبيق
مقرر للأمم المتحدة : مؤسس موقع (ويكيليكس) تعرض لتعذيب نفسي
الرئيس المكسيكي يعلن رفضه اعلان ترامب فرض رسوم على بلاده
إيران : السعودية كان عليها دعم فلسطين بدلا من كيل التهم للآخرين
الجيش الفلبيني يعلن مقتل رهينة هولندي محتجز لدى جماعة مرتبطة بـ (داعش)
العدوان السعودي على اليمن
قوى العدوان تخرق اتفاق الحديدة باستهداف الأحياء السكنية
[01/يونيو/2019]
استشهاد وإصابة مواطنين اثنين بنيران الغزاة والمرتزقة في صعدة والحديدة
[31/مايو/2019]
الغزاة والمرتزقة مستمرون في خرق هدنة الحديدة وغارات على صنعاء وحجة
[29/مايو/2019]
طيران العدوان يشن 10 غارات على محافظة صنعاء
[28/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة واستهدف محافظتي حجة وصعدة
[28/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by