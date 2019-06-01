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الاتحاد الاوربي يعلن رفضه لسياسية الاستيطان للكيان الصهيوني
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم السبت رفضه الشديد لسياسة الاستيطان المتبعة من قبل الكيان الصهيوني , عقب اعلانه نشر مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.
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الاتحاد الاوربي يعلن رفضه لسياسية الاستيطان للكيان الصهيوني
[01/يونيو/2019] بروكسل : سبأ:

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم السبت  رفضه الشديد لسياسة الاستيطان المتبعة من قبل الكيان الصهيوني , عقب اعلانه  نشر مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.

وقال الاتحاد في بيان، اليوم "الاتحاد الأوروبي يؤكد معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية وهي أمر غير قانوني وفقا للقانون الدولي، وكذلك عرقلة لعملية السلام".

وأضاف البيان "الاتحاد الأوروبي سيواصل الانخراط في اتصالاته بين الطرفين وشركائه الدوليين والإقليميين لدعم استئناف عملية ذات معنى نحو مفاوضات حل الدولتين".

وتابع البيان "سياسة الاستيطان وتوسيعها في القدس الشرقية تقوض إمكانية حل الدولتين، والقدس التي تعتبر عاصمة للدولتين، وهي الطريقة الواقعية لتحقيق السلام الدائم والعادل".

ويعتمد الاحتلال الإسرائيلي سياسة مصادرة الأراضي المملوكة للفلسطينيين من أجل توسيع مستوطناته، وبالتالي تضييق الخناق على الوجود العربي في مدينة القدس.

 وقد تم خلال العقود الماضية مصادرة الآلاف من الدونمات في القدس ومحيطها ومازالت هذه السياسة متبعة من قبل الإحتلال. ففي عام 2004م، جرى الإعلان عن مصادرة 2000دونم من أراضي قرية الولجة جنوبي القدس المحتلة، لإقامة 5000 وحدة استيطانية جديدة عليها، كما كشف النقاب عن مخطط استيطاني خطير يبتلع جميع أراضي بيت إكسا شمال غربي القدس

سبأ
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