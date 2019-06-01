محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عمليات عسكرية على مواقع الجيش السعودي ومرتزقته تسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم محافظات - سبأ:



نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية استهدفت مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آلياتهم في عدد من جبهات الدفاع عن الوطن خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن الجيش واللجان نفذوا عملية إغارة على مواقع الجيش السعودي ومرتزقته في مجازة بعسير وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وأضاف أن عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي قبالة السديس في نجران أسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم، فيما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة في الصوح قبالة نجران وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى إعطاب رشاش عيار 50 تابع للمرتزقة بعملية قنص في الحماد.



واستهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة في جبهة سلبة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف محققة إصابات مباشرة، وتم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة في مجمع المتون ومصرع وجرح من على متنها.



وأوضح المصدر أن عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقع للمرتزقة في مجمع المتون كبدتهم خسائر في الأرواح إضافة إلى تدمير آليتين.



وأكد المصدر مصرع وإصابة 16 جندياً من مرتزقة العدوان في عمليات قنص في جبهات عصيفرة ،الجحملية وأبعر بمحافظة تعز.



وأفاد أنه تم تنفيذ عملية إغارة على مواقع للمرتزقة شرق جبل النار بمحافظة حجة وإحراق آلية عسكرية وقتل وجرح عدد منهم.

سبأ [01/يونيو/2019]سبأ