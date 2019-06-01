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آخر تحديث: السبت، 01 - يونيو - 2019 الساعة 02:28:54م
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  محلي
قوى العدوان تخرق اتفاق الحديدة باستهداف الأحياء السكنية
[01/يونيو/2019] محافظات - سبأ:

استهدفت قوى العدوان الأحياء السكنية في محافظة الحديدة في استمرار لخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار ، فيما شن الطيران غارات على محافظة الجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوى العدوان قصفت بـ 14 قذيفة مدفعية باتجاه شمال وغرب حيس ، ومشطت بالمدفعية والعيارات الرشاشة الخفيفة والمتوسطة الأحياء السكنية في شارعي الخمسين وصنعاء بمدينة الحديدة.

وأفاد المصدر أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن غارتين على مديرية المتون بمحافظة الجوف، واستهدف بغارة ثالثة مزرعة مواطن في منطقة مزوية بالمديرية نفسها.

سبأ
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