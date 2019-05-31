محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الداخلية يوجه رسالة شكر للوحدات الأمنية المشاركة في تأمين فعاليات يوم القدس صنعاء - سبأ :

وجه وزير الداخلية اللواء عبد الكريم الحوثي، رسالة شكر للوحدات الأمنية والعسكرية التي شاركت في تأمين الفعاليات الجماهرية الكبيرة التي أقيمت أمس في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات بمناسبة يوم القدس العالمي.



وأعتبر وزير الداخلية ما قامت به الوحدات الأمنية والعسكرية في تأمين الحشود، بالعمل الأمني المتميز.



وأعرب اللواء الحوثي عن الشكر للقيادات الأمنية والعسكرية والضباط والصف والأفراد وطواقم الفرق الصحية الذين عملوا بروح وطنية لإنجاح هذه الفعاليات وتأمين الحشود بطريقة تتناسب مع عظمة المناسبة.

سبـأ [01/يونيو/2019]سبـأ