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آخر تحديث: السبت، 01 - يونيو - 2019 الساعة 01:49:13ص
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  محلي
قافلة من وصابين بذمار دعما لجبهة الساحل
[01/يونيو/2019]
ذمار - سبأ :

سير أبناء مديريتي وصاب السافل ووصاب العالي بمحافظة ذمار ، امس  قافلة دعما للمرابطين في جبهة الساحل الغربي.

وخلال تسيير القافلة التي احتوت على مواد غذائية وأغنام وملابس، نظمت وقفة إحياء ليوم القدس العالمي شارك فيها عدد من قيادات السلطة المحلية والتنفيذية ومشائخ وشخصيات اجتماعية بالمديريتين.

 وأكد المشاركون في الوقفة، على المواقف الثابتة والراسخة والأصيلة للشعب اليمني تجاه القضية الفلسطينية وتضامنه مع الشعب الفلسطيني حتى استعادة كافة حقوقه وأراضيه المغتصبة وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.

 وأشاروا إلى أن إحياﺀ هذه المناسبة يأتي من واقع المسئولية تجاه قضية فلسطين باعتبارها القضية الرئيسية للشعوب العربية والإسلامية.

ولفتوا إلى أهمية تعزيز وحدة الصف ورفد الجبهات بالرجال والقوافل لمواجهة العدوان السعودي الامريكي وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن والمنطقة.

سبـأ
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