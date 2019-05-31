محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسيتان بالحيمة الداخلية ومناخة بذكرى إستشهاد الإمام علي صنعاء- سبأ:

نظم مكتب التربية والتعليم بمديرية الحيمة الداخلية محافظة صنعاء أمسية رمضانية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه ويوم القدس العالمي .

وفي الأمسية أكد وكيل وزارة الإدارة المحلية احمد الشوتري أهمية استلهام الدروس من سيرة وزهد وشجاعة الامام علي ..لافتا إلى مواقفه في التصدي لقوى الظلم والطغيان .

ونوه باهمية استمرار البذل والعطاء ورفد الجبهات بقوافل الرجال والغذاء حتى تحقيق النصر ..مثمنا تضحيات قبائل الحيمة الداخلية في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره منذ الوهلة الاولى للعدوان .

فيما أشار مدير مكتب التربية بالمديرية الدكتور عبد الكريم القرعفي إلى الحرص على استمرارية العملية التعليمية رغم كافة الصعوبات وتتويج العام الدراسي بالنجاح من خلال إنجاح العملية الامتحانية التي تنطلق عقب عيد الفطر المبارك .

وثمن جهود الكادر التعليمي في استمرار المسيرة التربوية رغم كل الظروف التي فرضها استمرار العدوان والحصار .

تخلل الفعالية التي حضرها مدراء مكتب التربية واعضاء السلطة المحلية والمشائخ والأعيان عدد من الاناشيد والقصائد المعبره .

على الصعيد نفسه نظمت في مديرية مناخة محافظة صنعاء أمسية رمضانية بذات المناسبة.

وفي الأمسية أكد أمين عام المجلس المحلي بالمديرية علي غالب مسعد وعبدالله المروني أهمية استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالرجال والعتاد حتى تحقيق النصر .

وأشارا إلى ضرورة استلهام الدروس من شجاعة الإمام علي وتضحيته في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

ونوها بأن جرائم العدوان البربري لن يوقفها إلا التحرك لجبهات العزة والكرامة والشرف.. لافتين إلى أهمية الوقوف في خندق الدفاع عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية ونشر التوعية بأهمية التصدي للعدوان.

سبأ [31/مايو/2019]سبأ