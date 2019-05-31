ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 01 - يونيو - 2019 الساعة 12:37:42ص
مسيرة بالعاصمة صنعاء هي الأكبر بالمنطقة إحياءً ليوم القدس العالمي ورفضا لصفقة ترامب
شهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة احتفاءً بيوم القدس العالمي تحت شعار " لا لصفقه ترامب " .
حسن نصر الله : قمم السعودية جاءت للاستغاثة والتوسل بالأمريكي نتيجة الفشل في اليمن (موسع)
وصف سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني قمم السعودية وخاصة الأخيرة التي عقدت بمكة المكرمة بأنها قمة فاشلة .وجاءت للاستعانة والتوسل من قبل النظام السعودي للأمريكي نتيجة فشل العدوان على اليمن.
تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط الى اقل من 67 دولار للبرميل
تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمائة اليوم الجمعة .. متجهه صوب أكبر انخفاض شهري لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني مع اتساع نطاق النزاعات التجارية وعودة إنتاج الخام الأمريكي إلى مستويات قياسية.
وحدة صنعاء يتوج بلقب بطولة الملتقى الرمضاني لكرة القدم
توج فريق وحدة صنعاء بلقب بطولة كرة القدم للكبار التي أقيمت ضمن ملتقى الوحدة الرمضاني الثالث، وذلك بفوزه على الأهلي بهدفين مقابل هدف في ختام الجولة السابعة والأخيرة.
آخر الأخبار:
أمسيتان بالحيمة الداخلية ومناخة بذكرى إستشهاد الإمام علي
أبناء الضالع يحيون يوم القدس العالمي ويؤكدون رفضهم لصفقة القرن
أبناء محافظة صعدة يحتشدون في مسيرة يوم القدس العالمي
منظمة البراق تدشن مشروع كسوة العيد للفقراء والمحتاجين
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
حسن نصر الله : قمم السعودية جاءت للاستغاثة والتوسل بالأمريكي نتيجة الفشل في اليمن (موسع)
[31/مايو/2019]
بيروت ـ سبأ:

وصف سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني قمم السعودية وخاصة الأخيرة التي عقدت بمكة المكرمة بأنها قمة فاشلة .وجاءت للاستعانة والتوسل من قبل النظام السعودي للأمريكي نتيجة فشل العدوان على اليمن.



وقال نصر خلال مهرجان “نحو القدس” الذي أقامه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت إحياء ليوم القدس العالمي "خلفية الدعوة لقمة مكة هو الدعوة للعرب والمسلمين بإغاثة النظام السعودي نتيجة التطور اليمني والقوة المتصاعدة في اليمن بعد 4 سنوات من العدوان السعودي وبمساهمة كاملة من أميركا وبريطانيا وبالاستعانة بالمرتزقة فشل في فرض الاستسلام على الشعب اليمني ".

واضاف سماحته “وهذه القمم هي قمم استغاثة سعودية تعبر عن عجز أمام الجيش والشباب اليمني واللجان الشعبية وأنصار الله وهذه القوة تكبر وتطور وتتعاظم”.

وتابع سماحته “المؤشر الآخر على عدم وقوع الحرب هي القمم التي تعقد على عجل، والبيانات أظهرت أن السعودية لا تجد اي حل أمام الصواريخ اليمنية وهذا فشل عظيم وهو انجاز عظيم للإخوة اليمنيين “.

وأكمل سماحته ” أقول لكل من استنكر استهداف انانيب النفط في السعودية انظروا الى وجوهكم في المرآة وضعوا علامة لمستواكم الإنساني أمام جرائم النظام السعودي في اليمن و كل هذه القمم لن تستطيع حماية النظام السعودي من رجال الله في اليمن لان الله معهم فهم أهل الفداء والتضحية”.

وأضاف “ترامب يقول عن قوة السعودية انه بداية حمايتنا لا تستمروا لأسبوعين وستتعلمون اللغة الفارسية في اسبوع والسعودية تستند في بقائها على قوة الغرب وأميركا واجهزة استخباراتها”

وأكد أن “محور المقاومة اليوم اقوي من اي وقت مضى بينما في الجبهة الثانية اول من فيها إسرائيل التي هي اضعف واقل قوة من اي زمن مضى وفي اسرائيل “ايضاً” هناك فقدان للقيادة وهي تحتاج للدعم الأميركي المباشر في اي حرب مقبلة والحاجة للأساطيل الأميركية للحماية من محور المقاومة، متى كانت اسرائيل بهذا الشكل والضعف؟.

وقال السيد حسن نصرالله “ ترامب صاحب هذا الفكر والحسابات هو رجل حرب؟ هو يراهن على الموضوع الاقتصادي وايضا أدواتهم بالمنطقة خائفة ومتضعضة من العناصر التكفيرية الذى النظام السعودي وغيرهما من الأنظمة العربية” وأغلب الدول العربية والإسلامية مشغولة بحالها، هذه النقطة سلبية لكن فيها شيء ايجابي ان هؤلاء لو لم ينشغلوا بأوضاعهم الداخلية كانوا سيقفون الى جانب الاسرائيلي بدل الوقوف الى جانب فلسطين”.

وشدد على ان “ايران هي نقطة القوة في محور المقاومة، فهي دعمت العراق وسوريا والمقاومة في لبنان وفلسطين وموقفها حاسم وواضح ولذلك هم يحاولون محاصرة وضرب ايران بهدف ضرب المحور، فالعين كلها على ايران وهذه الانظمة العربية نفسها هي التي تواطأت على ايران منذ انتصار الثورة الاسلامية وحتى اليوم”.

السيد نصر الله قال “البعض اليوم يهول بوقوع الحرب بين أميركا وايران وهناك من كان يدفع بالوصول اليها وعلى رأسهم جون بولتون الكذاب و بولتون ومحمد بن سلمان وخليجيون آخرون كانوا يدفعون للوصول الى الحرب ومن يشاهد بعض وسائل الاعلام الخليجية يقول إن الحرب ستقع وكأن ترامب يعمل لديهم”

واكد سماحته “ليسمعني العالم أجمعه، ان ترامب وكل اجهزة استخباراته تعلم ان الحرب على ايران تعني ان كل المنطقة ستشتعل وان المصالح الاميركية في المنطقة ستباد وكل من تواطؤ سيدفع الثمن واولهم اسرائيل وآل سعود وما يهم ترامب انه عندما تشتعل المنطقة سيصل برميل النفط الى 200 او 300 دولار

 وخلص الى القول بالتالي سيسقط بالانتخابات و معادلة القوة هي التي تمنع الحرب بينما هؤلاء المساكين يريدون من ترامب ان ياتي ليفتعل الحرب بينما هو حساباته الدولار والنفط والمصالح وليس لترامب مصلحة ان تتصالح ايران مع دول الخليج بل من مصلحته ان يواصل تخويف انظمة الخليج من ايران وأولوية ترامب هي الحرب الاقتصادية على ايران وغيرها من الدول”.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
رئيس المكسيك : سنرد على رسوم ترامب والمكسيكيين سيواجهون التحدي
وزير الدفاع الصيني يحتج على التصرفات الأمريكية تجاه تايوان
تجمع المهنيين السودانيين يحذر المجلس العسكري من العنف ضد المعتصمين
مقتل 16 شخصاً في كمين لمسلحين على احدى الطرق شمال موزمبيق
مقرر للأمم المتحدة : مؤسس موقع (ويكيليكس) تعرض لتعذيب نفسي
الرئيس المكسيكي يعلن رفضه اعلان ترامب فرض رسوم على بلاده
إيران : السعودية كان عليها دعم فلسطين بدلا من كيل التهم للآخرين
الجيش الفلبيني يعلن مقتل رهينة هولندي محتجز لدى جماعة مرتبطة بـ (داعش)
استشهاد فلسطينيين خلال مسيرات يوم القدس العالمي
الرئيس روحاني : لانشك بان الانتصار النهائي سيكون من نصيب الحق وفلسطين
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة مواطنين اثنين بنيران الغزاة والمرتزقة في صعدة والحديدة
[31/مايو/2019]
الغزاة والمرتزقة مستمرون في خرق هدنة الحديدة وغارات على صنعاء وحجة
[29/مايو/2019]
طيران العدوان يشن 10 غارات على محافظة صنعاء
[28/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة واستهدف محافظتي حجة وصعدة
[28/مايو/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على حجة
[27/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by