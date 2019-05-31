محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبناء الضالع يحيون يوم القدس العالمي ويؤكدون رفضهم لصفقة القرن الضالع- سبأ:

شهدت مديرية دمت بمحافظة الضالع اليوم، مسيرة جماهيرية حاشدة إحياءا ليوم القدس العالمي.



وأكد المشاركون في المسيرة دعم الشعب اليمني لقضية الأمة المركزية فلسطين وارتباطه بالأقصى، وأن يوم القدس العالمي هو يوم للأمة العربية والإسلامية جمعاء.



ورفعوا اللافتات ورددوا الهتافات المنددة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني ورفض ما يسمى بصفقة القرن، والمؤكدة على استعداد الشعب اليمني التضحية في سبيل تحرير القدس .



كما أكد المشاركون الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى نيل كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .. لافتين إلى ارتباط اليمنيين بالقدس الشريف وأنهم رغم العدوان لن يتخلوا عن القدس وفلسطين حتى تحريرها من الكيان الصهيوني الغاصب.



وفي المسيرة أكد محافظ الضالع حنين الدريب أن الشعب اليمني لن يتخلى عن القضية الفلسطينية القضية المركزية للأمة مهما كانت الظروف الصعبة التي يمر بها من عدوان وحصار من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي.



وأشار إلى أهمية إحياء يوم القدس العالمي للتأكيد على رفض الشعوب الحرة لصفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية.



فيما أكد وكيل المحافظة حسين المدحجي، صمود أبناء الضالع وكافة أبناء اليمن في مواجهة العدوان والوقوف إلى جانب إخوانهم الفلسطينيين.

سبأ [31/مايو/2019]سبأ