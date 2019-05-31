محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبناء محافظة صعدة يحتشدون في مسيرة يوم القدس العالمي صعدة- سبأ:

احتشد عشرات الآلاف من أبناء محافظة صعدة اليوم في مسيرة جماهيرية حاشدة لإحياء ليوم القدس العالمي.



وأكد المشاركون في المسيرة الحاشدة التي تقدمتها قيادة السلطة المحلية، أن تآمر أنظمة العمالة مع الكيان الصهيوني ستبوء بالفشل بوعي الشعوب العربية والإسلامية.



ونددوا بشدة تواطؤ بعض الأنظمة العربية مع ما يسمى بصفقة ترامب التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.



وألقيت خلال المسيرة كلمات أكدت الرفض القاطع لما يسمى بصفقة ترامب .. مشيرة إلى أن تمسك اليمنيين بالقضية الفلسطينية مبدأ لن يتخلوا عنه وعن المقدسات الإسلامية.



وأكد بيان صادر عن المسيرة وقوف أبناء الشعب اليمني إلى جانب الشعب الفلسطيني في استعادة أراضيه المغتصبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



ولفت إلى أن تواطؤ الأنظمة العربية في ما يسمى بصفقة ترامب، خيانة .. داعيا الشعب الفلسطيني بكافة فئاته ومكوناته إلى توحيد الصف لمواجهة العدو الإسرائيلي وتحرير كامل الأراضي الفلسطينية من دنس الكيان الغاصب.



واعتبر البيان ما يتعرض له الشعب اليمني على مدى أكثر من أربعة أعوام من قتل وتدمير من قبل العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، نتاجا لموقفه الثابت والصادق مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والمقدسات الإسلامية.



وأشاد البيان بالبطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية، خاصة القوة الصاروخية والطيران المسير والتأكيد على استمرار الدعم بالمال والرجال حتى تحقيق النصر.



تخلل المسيرة أناشيد وقصائد شعرية وكلمات أكدت على التمسك بالقضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه.

سبأ [31/مايو/2019]سبأ