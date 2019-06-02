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منظمة البراق تدشن مشروع كسوة العيد للفقراء والمحتاجين
[31/مايو/2019]
صنعاء- سبأ:

دشنت منظمة البراق التنموية الاجتماعية مشروع كسوة العيد لأسر الفقراء والمحتاجين والنازحين.


يستهدف المشروع توزيع كسوة العيد لألف و600 محتاج في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، عمران والمحويت.

وفي التدشين أوضح  رئيس المنظمة الدكتور عمار مرشد نايف أن المشروع يهدف إلى رسم البسمة في وجوه الفقراء والمحتاجين وتخفيف المعاناة على كاهلهم.

وأشار إلى أن الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد فاقمت المعاناة الإنسانية لدى أبناء الشعب اليمني، ما يستدعي تعزيز التكافل وتفقد أحوال الفقراء والمحتاجين .

ونوه نايف بجهود الداعمين والمساهمين في إنجاح هذا المشروع .. داعيا رجال المال والأعمال والخيرين إلى دعم الجهود الإنسانية للتخفيف من معاناة المواطنين .

ولفت إلى أن منظمة البراق، التنموية نفذت العديد من المشاريع الإنسانية ومنها توزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان  للفقراء والمحتاجين في عدد من المحافظات.

سبأ
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