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مسيرة جماهيرية حاشدة بذمار إحياءً ليوم القدس العالمي
[31/مايو/2019]
ذمار- سبأ:

شهدت مدينة ذمار اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة إحياءً ليوم القدس العالمي الذي يتزامن مع آخر جمعة من شهر رمضان من كل عام.


وخلال المسيرة التي شارك فيها قيادات المحافظة والسلطة المحلية والتنفيذية والفعاليات السياسية والمجتمعية .. أشار وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي إلى أن اختيار آخر جمعة من شهر رمضان لإحياء يوم القدس العالمي، تأكيدا على أهمية هذه القضية للأمة الإسلامية قاطبة وأصدق تعبير عن عظمة المقدسات الإسلامية.

وأكد أن خروج هذه المسيرات في مختلف المحافظات رسالة يؤكد تمسك أبناء اليمن بموقفهم الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتأييدهم للحركات المناهضة للمشروع الأمريكي في المنطقة.

فيما أشار محافظ ذمار محمد حسين المقدشي إلى أن الحشد المشرف لأبناء المحافظة لإحياء ذكرى يوم القدس، تأكيدا على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والأولى للشعب اليمني والشعوب العربية والإسلامية.

وأشار إلى أن انعقاد القمم العربية في هذا التوقيت بمكة المكرمة، محطة جديدة من محطات التآمر على الأمة الإسلامية .. مؤكدا أن المواقف الثابتة والراسخة للشعب اليمني تجاه القضية الفلسطينية تنطلق من مبادئ وقيم الدين الإسلامي والواجب الإنساني تجاه فلسطين.

ولفت المحافظ المقدشي إلى انطلاق قوافل لجبهات العزة والبطولة لدعم المرابطين من عدد من القطاعات، إلى جانب اعتزام المكتب التنفيذي والسلطة المحلية والجانب الإشرافي تنفيذ زيارات للمرابطين في الجبهات خلال أيام عيد الفطر.

بدوره أشار مشرف المحافظة فاضل الشرقي إلى أن أبناء اليمن سيظلون في مقدمة الصفوف للدفاع عن القدس الشريف وتحرير الأرض المقدسة وإفشال صفقة ترامب التي تمولها السعودية والإمارات.

واعتبر صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان الصهيوأمريكي انتصار للقضية الفلسطينية، والمقاومة في فلسطين ولبنان.

بدره أكد العلامة إسماعيل الوشلي وصالح أبو عاطف أهمية التمسك بالقضية الفلسطينية والانتصار لها باعتبارها قضية الأمة.

واستعرضا المؤامرات التي تحاك ضد الأمة والدور المشبوه للنظامين السعودي والإماراتي في التآمر على الأمة الإسلامية.

تخلل المسيرة قصيدة للشاعر أبو روعة الحوفي.

سبأ
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