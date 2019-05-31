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  عربي ودولي
رئيس المكسيك : سنرد على رسوم ترامب والمكسيكيين سيواجهون التحدي
[31/مايو/2019]
مكسيكو سيتي – سبأ :

أعلن رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الجمعة عزم بلاده الرد بحكمة بالغة على فرض نظيره الأمريكي دونالد ترامب رسوم على دخول السلع المكسيكية إلى الولايات المتحدة .. داعياً المكسيكيين إلى الوحدة للتعامل مع هذا التحدي.


وقال الرئيس المكسيكي خلال مؤتمر صحفي اعتيادي أن وزير خارجية بلاده مارسيلو إيبرارد سيزور واشنطن بهدف إقناع الحكومة الأمريكية بأن إجراءات ترامب ليست في مصلحة أي من البلدين.

وأفاد لوبيز أوبرادور بأنه يعتقد أن ترامب سيدرك في الوقت المناسب أن التهديد بفرض رسوم ليس الطريقة المناسبة لتسوية القضية .. مؤكداً وحدة المكسيكيين وراء حكومته.

وقال الرئيس المكسيكي في كلمته "أدعو المكسيكيين إلى أن يكونوا واثقين، سوف نتغلب على نهج الحكومة الأمريكية هذا، سيقومون بتصحيح الوضع لأن الشعب المكسيكي لا يستحق المعاملة بالطريقة التي يحاولون معاملته بها".

وفي رسالة للرد على إعلان ترامب اليوم الخميس، أشار الرئيس المكسيكي إلى أن "سياسة الولايات المتحدة أولاً" التي يتبناها ترامب مغالطة واتهمه بتحويل أمريكا إلى (غيتو) يشوه المهاجرين ويسيء معاملتهم.

وأشاع إعلان ترامب بشأن الرسوم القلق بين المستثمرين الذين يخشون أن يضر تفاقم النزاع التجاري بالاقتصاد العالمي.

وأعلن ترامب عزمه في العاشر من يونيو فرض رسوم جمركية على المكسيك بسبب تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطى على الولايات المتحدة، ودعا ترامب نظيره المكسيكي إلى أن "يفعل أخيراً ما يجب فعله" لإصلاح المشكلات المتعلقة بالهجرة.

سبأ
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