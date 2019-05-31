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آخر تحديث: السبت، 01 - يونيو - 2019 الساعة 12:37:42ص
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وكيل هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية يلتقي خبير الدراسات والمشاريع ببرنامج الأمم المتحدة
[31/مايو/2019]
صنعاء- سبأ:

التقى وكيل الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية لقطاع التخطيط والبرامج ماجد عزان اليوم، خبير الدراسات المشاريع التنموية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيبروس ومنسق الإنعاش المبكر استين أو جستي.


ناقش اللقاء سير تنفيذ المشاريع الإنسانية في اليمن والصعوبات التي تعترض تنفيذها والاحتياجات الأساسية والطارئة المتصلة بمعيشة المواطنين ومنها الغذائية.

وفي اللقاء أكد الوكيل عزان الحرص على الإهتمام بالمشاريع التنموية نظرا للوضع الإستثنائي الذي تمر به البلاد بما يسهم في تخفيف معاناة الأسر المتضررة.

وقال" إن التداخل في المشاريع لابد أن تكون متكاملة حتى يتحقق الفائدة بالتركيز على مشاريع الإنعاش المبكر وسبل المعيشة والتحول في تنفيذ المشاريع من الوضع الطارئ إلى  مشاريع مستدامة بما يسهم في توفير الاحتياجات الضرورية ".

وشدد الوكيل عزان على ضرورة التركيز على إيجاد مجتمع زراعي بالمناطق الريفية وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يفرضها العدوان وبما يمكن المواطنين من تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسرة.

ولفت إلى أهمية أن يركز مشروع التمكين الاقتصادي على الزراعة وتربية الحيوان والصناعات المرتبطة بهذا الجانب.

سبأ
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