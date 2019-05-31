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أبناء محافظة حجة يحتشدون لإحياء يوم القدس العالمي
[31/مايو/2019]
حجة- سبأ:

احتشد عشرات الآلاف من أبناء محافظة حجة اليوم في مسيرة جماهيرية حاشدة تقدمها محافظ المحافظة هلال الصوفي ووكلاء المحافظة والقيادات الأمنية والعسكرية لإحياء يوم القدس العالمي.


وردد المشاركون في المسيرة الهتافات الرافضة لما يسمى بصفقة ترامب والمنددة بالتطبيع مع كيان العدو الصهيوني، وحملوا الشعارات المتضامنة مع القضية الفلسطينية.

وفي المسيرة أكد المحافظ الصوفي أن خروج أبناء المحافظة لإحياء يوم القدس، يحمل دلالات بعظمة ومكانة القدس الشريف في قلوب اليمنيين.

وقال "في هذه المرحلة التي تتعرض فيها القضية الفلسطينية لأقذر مؤامرة وأخطرها بهدف طمسها، خرج أبناء حجة ومعهم ملايين اليمنيين في الساحات والميادين لإحياء يوم القدس العالمي وتأكيداً على أن القدس عربية وإسلامية، وعصية على التهويد".

وأشار محافظ حجة إلى أن تعزيز الوعي الموجه ضد إسرائيل والهيمنة الأمريكية في المنطقة، هو سلاح فاعل بفضله تتلاشى وتسقط الهيمنة الأمريكية وتتحرر الأراضي المحتلة.

من جانبه اعتبر عضو رابطة علماء اليمن القاضي عبد المجيد شرف الدين، يوم القدس العالمي، إحياء لمواجهة مؤامرات الأعداء ضد الشعب الفلسطيني الذي تخلى عنه العالم وفي المقدمة قادة دول العمالة.

وأكد أن إحياء الشعب اليمني ليوم القدس العالمي في الوقت الذي يواجه عدواناً وحصاراً، دلالة على مواقفه الصادقة وإيمانه بمظلومية الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته.

وأكد بيان صادر عن المسيرة الجماهيرية الحاشدة أن إحياﺀ هذه الذكرى يأتي انطلاقا من واقع الشعور بالمسئولية بأهمية التذكير بالقضية المركزية للشعوب العربية والإسلامية " القضية الفلسطينية ".

وجدد البيان التأكيد على أن ثبات موقف الشعب اليمني تجاه القضية الفلسطينية، وما يسمى بصفقة القرن .

ودعا البيان إلى تفعيل المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية، بإعتباره سلاح فعال لمواجهة أعداء الأمة .. حاثا أبناء الشعب اليمني على تعزيز التلاحم والاصطفاف والاستمرار في رفد الجبهات للتصدي لقوى الغزو والاحتلال.

وأشاد البيان بانتصارات الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات وكذا إنجازات القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير.

سبأ
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