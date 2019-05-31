مسيرتان في الجوف بمناسبة يوم القدس العالمي

الجوف- سبأ:

احتشد الآلاف من أبناء محافظة الجوف عصر اليوم في ساحتين بالزاهر وبرط العنان بمناسبة يوم القدس العالمي تحت شعار " لا لصفقة ترامب".



وأكدت الحشود المشاركة في المسيرتين ثبات موقف الشعب اليمني إزاء القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة ورفضه لصفقة القرن.



ورفع المشاركون لافتات وشعارات منددة بمحاولات تصفية القضية المركزية للأمة وتخاذل الأنظمة العميلة التي تسعى نحو للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب .



وأكدوا على أهمية إحياء يوم القدس العالمي وضرورة تحرك الشعوب العربية والإسلامية لنصرة الأقصى إزاء ما يتعرض له من محاولات تهويد.



وفي المسيرة الحاشدة في مديرية برط العنان أكد محافظ الجوف صالح درمان، أن إحياء يوم القدس العالمي هو تأكيد على تمسك الشعوب الإسلامية بالقدس كعاصمة للدولة الفلسطينية.. لافتا إلى أن من يقدمون التنازلات لا يمثلون الأمة.



وأشار درمان إلى أن مواقف الشعب اليمني كانت وستظل مساندة للشعب الفلسطيني وفي مقدمة الشعوب المدافعة عن مقدسات الأمة وداعمة لحركات المقاومة في فلسطين ولبنان ولن يثنيه العدوان السعودي عن قضايا الأمة المركزية.



وأكد أن فلسطين واليمن في خندق واحد في مواجهة دول الاستكبار العالمي وأن من يعتدي على اليمن اليوم هو من يعتدي على فلسطين.



وحيا درمان التفاعل الكبير والحضور المشرف لأبناء المحافظة من مختلف المديريات لأحياء هذه المناسبة والذي يدلل على عظمة ومكانة القدس وفلسطين في نفوس أبناء المجتمع .



من جانبه أكد مشرف محور برط حسن القاسمي رفض صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وصرف أنظار الشعوب العربية والإسلامية عنها.



داعيا إلى الاستمرار في التحشيد ورفد الجبهات بالرجال والمال للتصدي للعدوان ومرتزقته.



ودعا بيان صادر عن المسيرتين، الأمة العربية والإسلامية إلى رفض المخططات الصهيونية الأمريكية في تمرير صفقة القرن لصرف الأنظار عن القضية الفلسطينية والسيطرة على المنطقة العربية.



وشدد البيان على أهمية العمل على تعزيز التوعية بمخاطر المؤامرات على الأمة وقضاياها المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



وقدم أبناء الجوف قافلة غذائية متنوعة دعما للمرابطين من الجيش واللجان الشعبية في جبهات العزة والشرف .



كما قدم مكتب الصحة بالمحافظة قافلة صحية وغذائية احتوت على أدوية ومستلزمات طبية وكذا مواد غذائية دعما للجيش واللجان الشعبية .



شارك في المسيرتين عدد من قيادات السلطة المحلية بالمحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية.

[31/مايو/2019]سبأ