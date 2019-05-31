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آخر تحديث: الجمعة، 31 - مايو - 2019 الساعة 10:56:22م
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  رياضة
فريق الجامع الكبير بعمران يحرز بطولة الشهيد الصماد للكرة الطائرة
[31/مايو/2019]
عمران- سبأ:

أحرز فريق الجامع الكبير بطولة الشهيد الصماد للكرة الطائرة للموسم الرمضاني الحالي بتغلبه على فريق صقر حاشد بنتيجة 1/3.


شارك في البطولة التي نظمتها اللجنة الإشرافية العليا للفعاليات الثقافية والرياضية الرمضانية بالمحافظة على مدى شهر 13 فريقا .

وفي الختام كرم رئيس اللجنة الإشرافية العليا للفعاليات الثقافية والرياضية بالمحافظة محمد محسن الصريمي فريق الجامع الكبير للكرة الطائرة بكأس البطولة، كما تم تكريم فريق براعم الإحسان بكأس البطولة لكرة القدم.

وأشار الصريمي إلى أهمية تنظيم فعاليات رياضية وثقافية لتنمية قدرات النشء والشباب خاصة خلال الشهر الفضيل.

سبأ
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