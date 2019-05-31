اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصين تعلن نيتها اعداد قائمة باسماء الشركات التي تضر اقتصادها بكين – سبأ :

إتخذت الصين خطوة جديدة نحو تصعيد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة .. معلنة نيتها إعداد قائمة تضم أسماء الشركات الأجنبية التي تضر بالاقتصاد الصيني.



وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان منشور على موقعها اليوم الجمعة أنها ستعد قائمة "المؤسسات عديمة الثقة" التي ستضم شركات ومنظمات وشخصيات تنتهك معايير السوق والعقود المبرمة وتعرقل الإمدادات للشركات الصينية لـ"أغراض غير تجارية" وتلحق أضرار بالمشاريع التجارية في الصين ومصالحها الاقتصادية.



ولم يوضح بيان الوزارة هوية الشركات والشخصيات التي ستدرج في قائمتها السوداء أو ماهية الإجراءات التي ستتخذ بحقها، وتعهدت بنشر مزيد من المعلومات بهذا الخصوص قريبا.



وعقب إعلان الوزارة الصينية، رجحت صحيفة (جلوبال تايمز) التابعة لصحيفة الشعب الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم أن تلك القائمة السوداء قد تشمل شركتي (غوغل) الأمريكية و(ارم) البريطانية والتي سبق وأن جمدتا مشاريعهما مع شركة (هواوي) الصينية العملاقة بطلب من الولايات المتحدة.



وستشكل هذه الخطوة بمثابة الرد بالمثل على قرار وزارة التجارة الأمريكية إدراج (هواوي) والشركات التابعة لها على قائمة الشركات التي يحتاج الموردون، لتزويدها بتكنولوجيات أمريكية، إلى ترخيص خاص يصعب الحصول عليه.



كما تهدد الولايات المتحدة بمنع (هواوي) من استخدام المكونات أمريكية الصنع في منتجاتها، وذلك على خلفية وصول المفاوضات بين واشنطن وبكين حول إنهاء الحرب التجارية بينهما إلى طريق مسدود مرة أخرى.



وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة أن (هواوي) تشكل خطراً على أمنها القومي .. متهمة الشركة بالتجسس لصالح الحكومة الصينية ومواصلة التعاون مع إيران.

سبأ [31/مايو/2019]سبأ