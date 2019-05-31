ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 31 - مايو - 2019 الساعة 10:56:22م
مسيرة بالعاصمة صنعاء هي الأكبر بالمنطقة إحياءً ليوم القدس العالمي ورفضا لصفقة ترامب
شهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة احتفاءً بيوم القدس العالمي تحت شعار " لا لصفقه ترامب " .
اليمن يحتفي بيوم القدس العالمي بالتزامن مع رفض شعبي لصفقة القرن
يحتفى الشعب اليمني اليوم الجمعة , بيوم القدس العالمي كحدث سنوي يعارض احتلال الكيان الصهيوني للقدس الشريف , ومتزامنا مع رفض شعبي لدول العالمين العربي والإسلامي, لصفقة القرن المقرر عقدها في البحرين بتدبير أميركي إسرائيلي.
تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط الى اقل من 67 دولار للبرميل
تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمائة اليوم الجمعة .. متجهه صوب أكبر انخفاض شهري لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني مع اتساع نطاق النزاعات التجارية وعودة إنتاج الخام الأمريكي إلى مستويات قياسية.
وحدة صنعاء يتوج بلقب بطولة الملتقى الرمضاني لكرة القدم
توج فريق وحدة صنعاء بلقب بطولة كرة القدم للكبار التي أقيمت ضمن ملتقى الوحدة الرمضاني الثالث، وذلك بفوزه على الأهلي بهدفين مقابل هدف في ختام الجولة السابعة والأخيرة.
آخر الأخبار:
أبناء محافظة حجة يحتشدون لإحياء يوم القدس العالمي
مسيرتان في الجوف بمناسبة يوم القدس العالمي
فريق الجامع الكبير بعمران يحرز بطولة الشهيد الصماد للكرة الطائرة
الصين تعلن نيتها اعداد قائمة باسماء الشركات التي تضر اقتصادها
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
الصين تعلن نيتها اعداد قائمة باسماء الشركات التي تضر اقتصادها
[31/مايو/2019]
بكين – سبأ :

إتخذت الصين خطوة جديدة نحو تصعيد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة .. معلنة نيتها إعداد قائمة تضم أسماء الشركات الأجنبية التي تضر بالاقتصاد الصيني.


وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان منشور على موقعها اليوم الجمعة أنها ستعد قائمة "المؤسسات عديمة الثقة" التي ستضم شركات ومنظمات وشخصيات تنتهك معايير السوق والعقود المبرمة وتعرقل الإمدادات للشركات الصينية لـ"أغراض غير تجارية" وتلحق أضرار بالمشاريع التجارية في الصين ومصالحها الاقتصادية.

ولم يوضح بيان الوزارة هوية الشركات والشخصيات التي ستدرج في قائمتها السوداء أو ماهية الإجراءات التي ستتخذ بحقها، وتعهدت بنشر مزيد من المعلومات بهذا الخصوص قريبا.

وعقب إعلان الوزارة الصينية، رجحت صحيفة (جلوبال تايمز) التابعة لصحيفة الشعب الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم أن تلك القائمة السوداء قد تشمل شركتي (غوغل) الأمريكية و(ارم) البريطانية والتي سبق وأن جمدتا مشاريعهما مع شركة (هواوي) الصينية العملاقة بطلب من الولايات المتحدة.

وستشكل هذه الخطوة بمثابة الرد بالمثل على قرار وزارة التجارة الأمريكية إدراج (هواوي) والشركات التابعة لها على قائمة الشركات التي يحتاج الموردون، لتزويدها بتكنولوجيات أمريكية، إلى ترخيص خاص يصعب الحصول عليه.

كما تهدد الولايات المتحدة بمنع (هواوي) من استخدام المكونات أمريكية الصنع في منتجاتها، وذلك على خلفية وصول المفاوضات بين واشنطن وبكين حول إنهاء الحرب التجارية بينهما إلى طريق مسدود مرة أخرى.

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة أن (هواوي) تشكل خطراً على أمنها القومي .. متهمة الشركة بالتجسس لصالح الحكومة الصينية ومواصلة التعاون مع إيران.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط الى اقل من 67 دولار للبرميل
إرتفاع أسعار الذهب الى اكثر من 1294 دولار للاوقية
انخفاض أسعار النفط بفعل مخاوف حرب التجارة رغم دعم من شح المعروض
انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار والسندات
مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 179ر0 بالمائة
بوينغ تعترف بأخطاء في مؤشر الانذار في ماكس 737
تراجع الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
بكين تطالب واشنطن بعدم "تسييس" قضية أسعار صرف العملات
الأسهم الأوروبية تتراجع بعد تحذير صيني بشأن المعادن النادرة
اختتام الحملة الوطنية لحماية المستهلك بحضور رئيس الوزراء
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة مواطنين اثنين بنيران الغزاة والمرتزقة في صعدة والحديدة
[31/مايو/2019]
الغزاة والمرتزقة مستمرون في خرق هدنة الحديدة وغارات على صنعاء وحجة
[29/مايو/2019]
طيران العدوان يشن 10 غارات على محافظة صنعاء
[28/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة واستهدف محافظتي حجة وصعدة
[28/مايو/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على حجة
[27/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by