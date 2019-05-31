محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مسيرة حاشدة في إب إحياءً ليوم القدس العالمي إب- سبأ:

شهدت محافظة إب عصر اليوم مسيرة جماهيرية بمناسبة يوم القدس العالمي.





ورفع المشاركون في المسيرة التي شارك فيها وكلاء المحافظة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، اللافتات المعبرة عن الرفض القاطع لما يسمى بصفقة ترامب وأهمية إحياء يوم القدس العالمي والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.



وفي المسيرة اعتبر وكيل المحافظة صالح حاجب، إحياء يوم القدس العالمي، رسالة لدول الاستكبار العالمي، بوقوف الأحرار إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه في استعادة أراضيه وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.



وأشار إلى أن خروج أبناء إب في يوم القدس العالمي في ظل ما يتعرض الشعب اليمني من عدوان لم يثنيه عن القضية الأساسية والمركزية وهي قضية فلسطين .. مبينا أن هذه المسيرة تتزامن مع مسيرات تشهدها عدد من مديريات المحافظة.



وأكد الوكيل حاجب أن الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقدها دول العمالة، كشفت الأقنعة عن حجم الخنوع الذي وصلت إليه، لإرضاء الإمبريالية العالمية.



وقال" ينبغي على العدو الصهيوني أن يدرك أن الأنظمة العملية لن تستطيع كسر إرادة الشعوب وصرفها عن قضية فلسطين والقدس الشريف ".

سبأ [31/مايو/2019]شهدت محافظة إب عصر اليوم مسيرة جماهيرية بمناسبة يوم القدس العالمي.سبأ