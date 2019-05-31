تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط الى اقل من 67 دولار للبرميل

سيدني – سبأ :

تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمائة اليوم الجمعة .. متجهه صوب أكبر انخفاض شهري لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني مع اتساع نطاق النزاعات التجارية وعودة إنتاج الخام الأمريكي إلى مستويات قياسية.



وسجلت العقود الآجلة لعقد أقرب استحقاق من خام القياسي العالمي برنت 66.97 دولار للبرميل في الساعة 0639 بتوقيت جرينتش .. منخفضة 90 سنتاً بما يعادل 1.4 بالمائة عن إغلاق الجلسة السابقة.



فيما سجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55.92 دولار للبرميل، بانخفاض 67 سنتاً وبنسبة 1.2 بالمائة عن أحدث تسوية لها.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صعد التوترات التجارية عالمياً بتعهده بفرض رسوم جمركية على جميع السلع القادمة من المكسيك .. مثيراً المخاوف بشأن النمو الاقتصادي والشهية للنفط.

[31/مايو/2019]سبأ