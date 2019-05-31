رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السويسري فيدرر يفوز على النرويجي رود ويبلغ الدور الرابع ببطولة فرنسا للتنس باريس – سبأ :



فاز السويسري روجر فيدرر على النرويجي كاسبر رود اليوم الجمعة بنتيجة 6-3 و6-1 و7-6 ليصبح أكبر لاعب سناً يبلغ الدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس في 50 عاماً.



ولم يرفق فيدرر (37 عاما) الذي كان يخوض مباراته 400 في البطولات الأربع الكبرى بمنافسه النرويجي البالغ من العمر 20 عاما الذي بلغ والده كريستيان الدور الثالث عندما شارك فيدرر في رولان جاروس ببطاقة دعوة في 1999م.



واحتاج فيدرر لنحو ساعة فقط للفوز بأول مجموعتين لكنه فقد تركيزه لفترة وجيزة في حدث نادر ليسمح لرود المصنف 63 عالمياً بكسر إرساله في بداية المجموعة الثالثة.



لكن فيدرر استفاق ودفع هذه المجموعة لشوط فاصل وأهدر ثلاث نقاط لحسم المباراة قبل الفوز 10-8.



ويشارك فيدرر في رولان جاروس لأول مرة منذ بلوغه دور الثمانية في 2015م، وانسحب من البطولة في 2016م وغاب عن موسم البطولات المقامة على ملاعب رملية بأكمله في 2017 و2018م للتركيز على بطولات الملاعب العشبية.

سبأ [31/مايو/2019]سبأ