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آخر تحديث: الجمعة، 31 - مايو - 2019 الساعة 11:07:59م
مسيرة بالعاصمة صنعاء هي الأكبر بالمنطقة إحياءً ليوم القدس العالمي ورفضا لصفقة ترامب
شهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة احتفاءً بيوم القدس العالمي تحت شعار " لا لصفقه ترامب " .
اليمن يحتفي بيوم القدس العالمي بالتزامن مع رفض شعبي لصفقة القرن
يحتفى الشعب اليمني اليوم الجمعة , بيوم القدس العالمي كحدث سنوي يعارض احتلال الكيان الصهيوني للقدس الشريف , ومتزامنا مع رفض شعبي لدول العالمين العربي والإسلامي, لصفقة القرن المقرر عقدها في البحرين بتدبير أميركي إسرائيلي.
تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط الى اقل من 67 دولار للبرميل
تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمائة اليوم الجمعة .. متجهه صوب أكبر انخفاض شهري لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني مع اتساع نطاق النزاعات التجارية وعودة إنتاج الخام الأمريكي إلى مستويات قياسية.
وحدة صنعاء يتوج بلقب بطولة الملتقى الرمضاني لكرة القدم
توج فريق وحدة صنعاء بلقب بطولة كرة القدم للكبار التي أقيمت ضمن ملتقى الوحدة الرمضاني الثالث، وذلك بفوزه على الأهلي بهدفين مقابل هدف في ختام الجولة السابعة والأخيرة.
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  رياضة
السويسري فيدرر يفوز على النرويجي رود ويبلغ الدور الرابع ببطولة فرنسا للتنس
[31/مايو/2019]
باريس – سبأ :

فاز السويسري روجر فيدرر على النرويجي كاسبر رود اليوم الجمعة بنتيجة 6-3 و6-1 و7-6 ليصبح أكبر لاعب سناً يبلغ الدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس في 50 عاماً.


ولم يرفق فيدرر (37 عاما) الذي كان يخوض مباراته 400 في البطولات الأربع الكبرى بمنافسه النرويجي البالغ من العمر 20 عاما الذي بلغ والده كريستيان الدور الثالث عندما شارك فيدرر في رولان جاروس ببطاقة دعوة في 1999م.

واحتاج فيدرر لنحو ساعة فقط للفوز بأول مجموعتين لكنه فقد تركيزه لفترة وجيزة في حدث نادر ليسمح لرود المصنف 63 عالمياً بكسر إرساله في بداية المجموعة الثالثة.

لكن فيدرر استفاق ودفع هذه المجموعة لشوط فاصل وأهدر ثلاث نقاط لحسم المباراة قبل الفوز 10-8.

ويشارك فيدرر في رولان جاروس لأول مرة منذ بلوغه دور الثمانية في 2015م، وانسحب من البطولة في 2016م وغاب عن موسم البطولات المقامة على ملاعب رملية بأكمله في 2017 و2018م للتركيز على بطولات الملاعب العشبية.

سبأ
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