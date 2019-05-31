رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام بطولة الشهيد الرئيس الصماد الرياضية الثانية بحجة حجة- سبأ:

اختتمت أمس بمدينة حجة بطولة الشهيد الرئيس صالح الصماد الرياضية الرمضانية الثانية لكرة القدم والكرة الطائرة .



حيث توج فريق هيئة المستشفى الجمهوري بلقب بطولة كرة القدم للكبار، في حين حصل فريق السلام على كأس البطولة في بطولة كرة القدم للناشئين.



وفي بطولة الكرة الطائرة أحرز فريق هيئة المستشفى الجمهوري المركز الأول وحل ثانيا فريق الشهيد عدنان اليمني.



وفي ختام البطولة كرم محافظ حجة هلال الصوفي ووكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية الدكتور عبدالملك جحاف الفرق الفائزة في بطولتي كرة القدم والكرة الطائرة.



حضر الاختتام مدير مكتب الشباب والرياضة مراد شلي وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية ومسئول الأنشطة بمكتب أنصار الله محمد الكحلاني وعدد من مدراء العموم ومسئولي نادي النصر الرياضي والثقافي.



سبأ [31/مايو/2019]سبأ