محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبناء ريمة يحيون يوم القدس العالمي بمسيرة جماهيرية ريمة- سبأ:

نظمت بمحافظة ريمة عصر اليوم مسيرة جماهيرية إحياءً ليوم القدس العالمي ورفضا لصفقة القرن.





ورفع المشاركون في المسيرة الجماهيرية اللافتات المنددة بتواطؤ الأنظمة العميلة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال صفقة القرن.



وأكدوا على الموقف الثابت والمبدئي للشعب اليمني تجاه القضية الفلسطينية والقدس الشريف والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى تحرير كامل أراضيه من الكيان الصهيوني الغاصب.



كما أكد المشاركون رفض تهويد القدس وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .. مستنكرين استمرار صمت الدول العربية والإسلامية ومواقفها المخزية إزاء الانتهاكات في القدس الشريف.



ودعا المشاركون إلى تعزيز وحدة الأمة الإسلامية والتحرك الجاد لمواجهة ما تتعرض له الأمة من مخططات ومحاولات لتصفية القضية الفلسطينية.



وفي المسيرة التي حضرها وكيلا المحافظة حافظ الواحدي ومحمد الوسد ومدير أمن المحافظة العميد حاشد الحباري والقيادات التنفيذية والمحلية ومشائخ ووجهاء وأعيان وشخصيات اجتماعية .. أكد وكيل أول المحافظة حسن محمد طه أهمية إحياء يوم القدس العالمي ودعم ومساندة الشعب الفلسطيني حتى نيل كامل حقوقه المغتصبة.



وأشار إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والأولى للشعب اليمني .. مؤكدا استعداد اليمنيين التضحية في سبيل تحرير المقدسات الإسلامية .



وشدد الوكيل طه على ضرورة تعزيز التلاحم والاصطفاف وتماسك الجبهة الداخلية والصمود في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال حتى طرد الغزاة المحتلين من كامل الأراضي اليمنية.

تخلل المسيرة كلمات من قبل زيد الوزير ومدير مكتب الأوقاف بالمحافظة خالد البزاز وقصائد وفقرات انشادية .. أكدت أن القضية الفلسطينية والقدس حاضرة في وجدان اليمنيين رغم ما يتعرض له من عدوان وحصار لأكثر من أربعة أعوام.



وأشارت إلى تآمر النظام السعودي على القضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية .

سبأ [31/مايو/2019]نظمت بمحافظة ريمة عصر اليوم مسيرة جماهيرية إحياءً ليوم القدس العالمي ورفضا لصفقة القرن.سبأ