ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 31 - مايو - 2019 الساعة 10:56:22م
مسيرة بالعاصمة صنعاء هي الأكبر بالمنطقة إحياءً ليوم القدس العالمي ورفضا لصفقة ترامب
شهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة احتفاءً بيوم القدس العالمي تحت شعار " لا لصفقه ترامب " .
اليمن يحتفي بيوم القدس العالمي بالتزامن مع رفض شعبي لصفقة القرن
يحتفى الشعب اليمني اليوم الجمعة , بيوم القدس العالمي كحدث سنوي يعارض احتلال الكيان الصهيوني للقدس الشريف , ومتزامنا مع رفض شعبي لدول العالمين العربي والإسلامي, لصفقة القرن المقرر عقدها في البحرين بتدبير أميركي إسرائيلي.
تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط الى اقل من 67 دولار للبرميل
تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمائة اليوم الجمعة .. متجهه صوب أكبر انخفاض شهري لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني مع اتساع نطاق النزاعات التجارية وعودة إنتاج الخام الأمريكي إلى مستويات قياسية.
وحدة صنعاء يتوج بلقب بطولة الملتقى الرمضاني لكرة القدم
توج فريق وحدة صنعاء بلقب بطولة كرة القدم للكبار التي أقيمت ضمن ملتقى الوحدة الرمضاني الثالث، وذلك بفوزه على الأهلي بهدفين مقابل هدف في ختام الجولة السابعة والأخيرة.
آخر الأخبار:
أبناء محافظة حجة يحتشدون لإحياء يوم القدس العالمي
مسيرتان في الجوف بمناسبة يوم القدس العالمي
فريق الجامع الكبير بعمران يحرز بطولة الشهيد الصماد للكرة الطائرة
الصين تعلن نيتها اعداد قائمة باسماء الشركات التي تضر اقتصادها
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
وزير الدفاع الصيني يحتج على التصرفات الأمريكية تجاه تايوان
[31/مايو/2019]
بكين – سبأ :

أعرب وزير الدفاع الصيني الفريق أول وي فنج عن احتجاج بلاده على التصرفات الأمريكية تجاه تايوان.


وذكرت وزارة الدفاع الصينية وفقاً لوكالة (سبوتنيك) الروسية للانباء ان ذلك جاء خلال لقاء الوزير الصيني مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان اليوم الجمعة

وقال وي فنج انه "في الآونة الأخيرة، أدلى الجانب الأمريكي بعدد من التصريحات والخطوات المتعلقة بتايوان، التي تقوض مبدأ (صين واحدة) .. مضيفاً "يعرب الجانب الصيني عن احتجاجه بخصوص ذلك".

وأكد أن القوات المسلحة الصينية "لا تتزعزع في تصميمها لحماية سيادة الصين وأمنها ومصالحها" .. داعياً الولايات المتحدة الى عدم التقليل من حزم الجانب الصيني في هذا الجانب .

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
تجمع المهنيين السودانيين يحذر المجلس العسكري من العنف ضد المعتصمين
مقتل 16 شخصاً في كمين لمسلحين على احدى الطرق شمال موزمبيق
الرئيس المكسيكي يعلن رفضه اعلان ترامب فرض رسوم على بلاده
إيران : السعودية كان عليها دعم فلسطين بدلا من كيل التهم للآخرين
الجيش الفلبيني يعلن مقتل رهينة هولندي محتجز لدى جماعة مرتبطة بـ (داعش)
استشهاد فلسطينيين خلال مسيرات يوم القدس العالمي
الرئيس روحاني : لانشك بان الانتصار النهائي سيكون من نصيب الحق وفلسطين
اليمن يحتفي بيوم القدس العالمي بالتزامن مع رفض شعبي لصفقة القرن
أكثر من مائة ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الاقصى
روسيا تؤكد التزامها بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة مواطنين اثنين بنيران الغزاة والمرتزقة في صعدة والحديدة
[31/مايو/2019]
الغزاة والمرتزقة مستمرون في خرق هدنة الحديدة وغارات على صنعاء وحجة
[29/مايو/2019]
طيران العدوان يشن 10 غارات على محافظة صنعاء
[28/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة واستهدف محافظتي حجة وصعدة
[28/مايو/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على حجة
[27/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by