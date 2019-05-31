عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الدفاع الصيني يحتج على التصرفات الأمريكية تجاه تايوان بكين – سبأ :

أعرب وزير الدفاع الصيني الفريق أول وي فنج عن احتجاج بلاده على التصرفات الأمريكية تجاه تايوان.



وذكرت وزارة الدفاع الصينية وفقاً لوكالة (سبوتنيك) الروسية للانباء ان ذلك جاء خلال لقاء الوزير الصيني مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان اليوم الجمعة



وقال وي فنج انه "في الآونة الأخيرة، أدلى الجانب الأمريكي بعدد من التصريحات والخطوات المتعلقة بتايوان، التي تقوض مبدأ (صين واحدة) .. مضيفاً "يعرب الجانب الصيني عن احتجاجه بخصوص ذلك".



وأكد أن القوات المسلحة الصينية "لا تتزعزع في تصميمها لحماية سيادة الصين وأمنها ومصالحها" .. داعياً الولايات المتحدة الى عدم التقليل من حزم الجانب الصيني في هذا الجانب .

سبأ [31/مايو/2019]سبأ