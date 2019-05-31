محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين مشروع توزيع المبالغ المالية العيدية لأبناء الشهداء بحجة حجة- سبأ:

دشن محافظ حجة هلال عبده الصوفي أمس مشروع توزيع المبالغ المالية العيدية لأبناء الشهداء بالمحافظة مقدمة من مؤسسة الشهداء .



وفي التدشين الذي حضره عضو مجلس النواب علي السمحي وعدد من مدراء العموم وممثلي مؤسسة الشهداء .. أشاد المحافظ الصوفي بدور مؤسسة الشهداء في رعاية أبناء وأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره ووحدته.



وأشار إلى أن هذه المبالغ المالية العيدية هي أقل واجب تقديرا وعرفانا بتضحيات الشهداء.. لافتا إلى أن رعاية أبناء وأسر الشهداء مسئولية جماعية ليست محصورة على جهة بعينها.



بدورهما أوضح ممثلي مؤسسة الشهداء أن مشروع المبالغ المالية العيدية يستهدف أربعة آلاف و551 من أبناء الشهداء في عموم مديريات المحافظة.



وأكدا أن المؤسسة تبذل ما بوسعها في سبيل رعاية أبناء واسر الشهداء خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان الغاشم .

سبأ [31/مايو/2019]سبأ