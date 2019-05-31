موظفو ونقابة شركة النفط ينظمون وقفة عقب صلاة الجمعة أمام مكتب الأمم المتحدة

صنعاء- سبأ:

نظم موظفو ونقابة شركة النفط اليمنية وعدد من منظمات المجتمع المدني وقفة احتجاجية اليوم، أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء للتنديد باستمرار العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية.



وأدى المشاركون بالوقفة ومعهم المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية ياسر عبدالإله الواحدي وعدد من قيادات شركة النفط ومدراء ونواب وموظفي الفروع والدوائر بالشركة صلاة جمعة '' العزم والإرادة '' أمام مقر الأمم المتحدة في شارع الستين .



وندد المشاركون في الوقفة بإجراءات تحالف العدوان التعسفية باحتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية وعدم السماح لها بالوصول إلى ميناء الحديدة .



وحمل المشاركون الأمم المتحدة مسئولية ما قد يحدث من كارثة إنسانية في حال استمرار احتجاز السفن النفطية.



وأكدوا استمرار اعتصامهم خلال عيد الفطر المبارك أمام مكتب الأمم المتحدة حتى يتم الإفراج عن كافة السفن النفطية وعدم اعتراض السفن من قبل تحالف العدوان .

[31/مايو/2019]سبأ