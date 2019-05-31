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مسيرة جماهيرية حاشدة لإحياء يوم القدس العالمي بعمران
[31/مايو/2019]
عمران- سبأ:

احتشد الآلاف من أبناء محافظة عمران اليوم في مسيرة جماهيرية حاشدة لإحياء يوم القدس العالمي.


وأكد المشاركون في المسيرة تمسكهم بالقضية الفلسطينية, باعتبارها قضية الأمة المركزية والأولى ورفضهم القاطع لما يسمى بصفقة ترامب.

ورفع المشاركون في المسيرة التي تقدمها المحافظ الدكتور فيصل جعمان وأمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ووكلاء المحافظة, اللافتات المؤكدة على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى استعادة كامل حقوقه وأراضيه وإقامة دولته وعاصمته القدس الشريف.

وأكد المحافظ جعمان والمخلوس استمرار أبناء الشعب اليمني في الدفاع عن فلسطين حتى تحرير الأراضي المحتلة من الكيان الصهيوني.

ونددا باستمرار العدوان على اليمن وموقف الأمم المتحدة المخزي إزاء الجرائم التي ارتكبها وما يزال تحالف العدوان بحق اليمن أرضا وإنسانا وكذا استمرار الحصار في انتهاك للمواثيق والقوانينةالدولية والإنسانية.

ونوها بحضور أبناء المحافظة المشرف والذي يدل على وعيهم بمخططات دول الاستكبار على الأمة ومقدساتها .. وقال ": رغم الجراح والخراب والدمار إلا أن ذلك لن يثني أبناء اليمن في إحياء يوم القدس العالمي ".

وثمنا التضحيات الكبيرة التي يقدمها أبناء عمران في الجبهات دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادته واستقلاله.

فيما اعتبر محمد القحوم, يوم القدس العالمي بداية انطلاق باتجاه تحرير كل شبر من أرض اليمن والأراضي العربية المغتصبة في فلسطين.

فيما دعا الشيخ عبد العزيز خرفشة في كلمة المشائخ إلی تعزيز وحدة الصف وتوحيد الكلمة لمناصرة القضية الفلسطينية والأقصى الشريف .

وأكد بيان المسيرة رفض أبناء عمران للمؤتمرات والصفقات التي يعقدها أمراء العمالة والارتزاق .. لافتا إلى أن الشعب اليمني لن يتخلى عن  فلسطين أو أي شبر من أراضيها .

ودعا البيان أبناء الشعوب العربية والإسلامية إلى المقاطعة الاقتصادية للبضائع والمنتجات الأمريكية والإسرائيلية .. مشددا على ضرورة التمسك بالقضية الفلسطينية والوقوف صفاً واحداً في وجه أنظمة العمالة.

شارك في المسيرة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وقيادات عسكرية وأمنية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية.

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