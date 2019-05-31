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آخر تحديث: الجمعة، 31 - مايو - 2019 الساعة 09:21:43م
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مسيرة جماهيرية بتعز بمناسبة يوم القدس العالمي
[31/مايو/2019]
تعز- سبأ:

احتشد الآلاف من أبناء محافظة تعز عصر اليوم بشارع المطار في الحوبان بمناسبة يوم القدس العالمي تحت شعار " لا لصفقة ترامب".

وأكدت الحشود المشاركة في المسيرة أن ثبات موقف الشعب اليمني إزاء القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة ورفضه لصفقة القرن لتصفيتها.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واليمنية واللافتات المنددة بمحاولات تصفية القضية المركزية للأمة وتخاذل الأنظمة العميلة التي تهرول للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.

كما رفعوا اللافتات المؤكدة على أهمية إحياء يوم القدس العالمي وضرورة تحرك الشعوب العربية والإسلامية لنصرة الأقصى إزاء ما يتعرض له من محاولات تهويد.

وفي المسيرة ألقيت كلمتان من قبل اللجنة المنظمة إلقاها علي الشرفي وكلمه العلماء ألقاها فضيله الشيخ محمد ناجي اﻻهدل استعرضتا أهميه مناسبة يوم القدس العالمي.

وأشارا إلى ما تتعرض له القضية الفلسطينية اليوم من مؤامرة من قبل الكيان الصهيوني بدعم من أمريكا وبعض الأنظمة العربية العميلة.

وأكدا أن فلسطين واليمن في خندق واحد في مواجهة دول الاستكبار العالمي وأن من يعتدي على اليمن اليوم هو من يعتدي على فلسطين.

وجددا التأكيد على رفض صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وصرف أنظار الشعوب العربية والإسلامية عنها.

ولفتا إلى أن قمة مكة الأخيرة التأمرية على الأمة لا تعني الشعوب الحرة .. داعين إلى الاستمرار في التحشيد ورفد الجبهات بالرجال والمال للتصدي للعدوان ومرتزقته.

ودعا بيان صادر عن المسيرة، الأمة العربية والإسلامية إلى رفض المخططات الصهيونية الأمريكية في تمرير صفقة القرن لصرف الأنظار عن القضية الفلسطينية والسيطرة على المنطقة العربية.

وشدد البيان على أهمية العمل على كشف المخططات الإمبريالية ومواجهه قوى اﻻستكبار التي تستهدف الأمة وكل مقدراتها ومقدساتها الإسلامية.

كما دعا البيان العلماء والمثقفين والإعلاميين إلى تعزيز التوعية بمخاطر المؤامرات على الأمة وقضاياها المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

شارك في المسيرة عدد من المسؤولين وأعضاء السلطة المحلية بالمحافظة والشخصيات الاجتماعية.

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