تجمع المهنيين السودانيين يحذر المجلس العسكري من العنف ضد المعتصمين

الخرطوم – سبأ :



حذر تجمع المهنيين الذي يقود التظاهرات في السودان من مغبة العنف الذي يمارسه المجلس العسكري الحاكم ضد المتظاهرين المعتصمين خارج مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، فيما ادعى المجلس ان ميدان الاعتصام في العاصمة الخرطوم أصبح يشكل خطراً على الثورة والثوار.



وحمل التجمع المجلس العسكري الحاكم في بيان له اليوم الجمعة مسئولية مقتل ثلاثة أشخاص خلال اليومين السابقين.



من جانبه قال قائد المنطقة العسكرية المركزية في الخرطوم اللواء بحر أحمد بحر في بيان بثه التلفزيون الرسمي ان "ميدان الاعتصام أضحى غير آمن ويشكل خطراً على الثورة والثوار ومهدداً لتماسك الدولة وأمنها الوطني".



وبعد البيان، تدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين السودانيين إلى وسط العاصمة الخرطوم، ليل أمس الخميس .. مطالبين المجلس بتسليم السلطة للمدنيين.



وقال تجمع المهنيين الذي يقود التظاهرات في السودان إن الجيش كان بصدد نشر تعزيزات حول موقع التظاهرات.



وكان المجلس اتهم مَن وصفهم بأنهم عناصر منفلتة بمهاجمة مركبة تابعة لقوات الدعم السريع والاستيلاء عليها قرب موقع الاعتصام.



وجاء ذلك بعد يومين من إضراب نظمه محتجون وجماعات معارضة، وفي ظل تلويح قوى الحرية والتغيير باللجوء إلى العصيان المدني الشامل في البلاد إذا لم يتحقق مطلبها بتسليم السلطة للمدنيين.



وتوقّف سير المفاوضات بين المجلس العسكري وقادة المتظاهرين بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن النِسب داخل مجلس سيادي مقترح لإدارة المرحلة الانتقالية.

[31/مايو/2019]سبأ