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آخر تحديث: الجمعة، 31 - مايو - 2019 الساعة 09:21:43م
مسيرة بالعاصمة صنعاء هي الأكبر بالمنطقة إحياءً ليوم القدس العالمي ورفضا لصفقة ترامب
شهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة احتفاءً بيوم القدس العالمي تحت شعار " لا لصفقه ترامب " .
اليمن يحتفي بيوم القدس العالمي بالتزامن مع رفض شعبي لصفقة القرن
يحتفى الشعب اليمني اليوم الجمعة , بيوم القدس العالمي كحدث سنوي يعارض احتلال الكيان الصهيوني للقدس الشريف , ومتزامنا مع رفض شعبي لدول العالمين العربي والإسلامي, لصفقة القرن المقرر عقدها في البحرين بتدبير أميركي إسرائيلي.
انخفاض أسعار النفط بفعل مخاوف حرب التجارة رغم دعم من شح المعروض
انخفضت أسعار النفط اليوم حيث طغى شح المعروض في سوق الخام وتنامي التوترات السياسية في الشرق الأوسط على المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وحدة صنعاء يتوج بلقب بطولة الملتقى الرمضاني لكرة القدم
توج فريق وحدة صنعاء بلقب بطولة كرة القدم للكبار التي أقيمت ضمن ملتقى الوحدة الرمضاني الثالث، وذلك بفوزه على الأهلي بهدفين مقابل هدف في ختام الجولة السابعة والأخيرة.
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مقتل 16 شخصاً في كمين لمسلحين على احدى الطرق شمال موزمبيق
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  عربي ودولي
مقتل 16 شخصاً في كمين لمسلحين على احدى الطرق شمال موزمبيق
[31/مايو/2019]
مابوتو – سبأ :

قتل 16 شخصاً في كمين نصبه مسلحون على احدى الطرق شمال موزمبيق في هجوم هو الاكثر دموية منذ العام 2017م.


ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود عيان قولهم اليوم الجمعة ان ثمانية أشخاص كانوا داخل سيارة قتلوا، فيما قتل سبعة آخرون فيما كانوا يحاولون الهرب وقضى آخر متأثراً بجروحه .

واوضحت المصادر ان مسلحين في اقليم ماكوميا هاجموا شاحنة تقل ركاباً وسلعاً يواكبها عسكريون، والقوا قنابل محلية الصنع عليها قبل أن يطلقوا النار على السيارة.

فيما قال مسئول محلي وفقاً للوكالة "لم يدعوا للعسكريين فرصة الرد.. المهاجمون كانوا سبعة على الاقل" .. مشيراً الى أن بين القتلى ثلاثة عسكريين كانوا يرافقون الشاحنة.

ومنذ نهاية 2017م، تتعرض هذه المنطقة لموجة عنف تنسب الى مسلحين متطرفين، اسفرت عن 200 قتيل على الاقل وادت الى تدمير قرى واجبرت الالاف على النزوح.

سبأ
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