مقتل 16 شخصاً في كمين لمسلحين على احدى الطرق شمال موزمبيق

مابوتو – سبأ :



قتل 16 شخصاً في كمين نصبه مسلحون على احدى الطرق شمال موزمبيق في هجوم هو الاكثر دموية منذ العام 2017م.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود عيان قولهم اليوم الجمعة ان ثمانية أشخاص كانوا داخل سيارة قتلوا، فيما قتل سبعة آخرون فيما كانوا يحاولون الهرب وقضى آخر متأثراً بجروحه .



واوضحت المصادر ان مسلحين في اقليم ماكوميا هاجموا شاحنة تقل ركاباً وسلعاً يواكبها عسكريون، والقوا قنابل محلية الصنع عليها قبل أن يطلقوا النار على السيارة.



فيما قال مسئول محلي وفقاً للوكالة "لم يدعوا للعسكريين فرصة الرد.. المهاجمون كانوا سبعة على الاقل" .. مشيراً الى أن بين القتلى ثلاثة عسكريين كانوا يرافقون الشاحنة.



ومنذ نهاية 2017م، تتعرض هذه المنطقة لموجة عنف تنسب الى مسلحين متطرفين، اسفرت عن 200 قتيل على الاقل وادت الى تدمير قرى واجبرت الالاف على النزوح.

[31/مايو/2019]سبأ